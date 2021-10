La clinica della pelle, immagini impressionanti! Elise: “Le ho provate tutte, ma…”

La clinica della pelle, Elise ha raccontato il suo incredibile dramma alla dottoressa Emma Craythorne: immagini impressionanti.

Nel corso di queste diverse settimane, vi abbiamo parlato della maggior pazienti dei pazienti della dottoressa Emma Craythorne che si sono presentati presso il suo studio per diverse problematiche legate alla loro pelle. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Mariah, giovanissima ragazza che soffriva di acne. Oppure, di Lili. L’articolo di oggi, invece, si concentrerà sulla storia di Elise.

Leggi anche –> La clinica della Pelle, “È orribile ed inizio a preoccuparmi”, brutto spavento per Paul: cos’è successo? Quando lo scoprirete, resterete di stucco

A La clinica della pelle, Elise ha raccontato di aver delle ghiandole ingrossate, ascessi e lesioni che esplodono in diversi parti del corpo. A partire, quindi, dalle ascelle fino alle sue parti intime. Una situazione piuttosto drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, purtroppo, la condizionava. Non soltanto, infatti, Elise non riusciva più ad essere in compagnia di qualcuno, ma era solita sfogare la sua frustrazione nel cibo. È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di chiedere aiuto alla dottoressa Emma. “La mia vita cambierebbe se facesse qualcosa per me”, ha detto.

Leggi anche –> La clinica della pelle, dove si trova lo studio della dottoressa Emma Craythorne? In molti se lo sono chiesti

Elise a La Clinica della pelle, la sua malattia non la faceva sentire a suo agio: cos’è successo

Sin dalla prima visita di controllo, la situazione di Elise è apparsa piuttosto critica. “La malattia è in uno stato infiammatorio molto avanzato”, ha detto la dottoressa Emma appena viste le ascelle del giovane parrucchiere. Quello di cui soffre Elisa è comunemente chiamata: idrosadenite suppurativa, una malattia cronica che colpisce circa l’1% della popolazione. E che provoca una forte infiammazione della parte della pelle interessate, generando la rottura dei follicoli accompagnata da pus ed ascessi.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Janette ha rischiato grosso: decisione inaspettata, cos’è successo

Dal momento che Elise ha dichiarato di aver tentato diverse cure prima della dottoressa Craythorne, la dermatologa ha deciso di curarla con alcuni farmaci biologici. Si tratta di farmaci che, nonostante le controindicazioni, hanno un’efficacia incredibile intervenendo sull’infiammazione e bloccandola. In effetti, è stato proprio così. Alla visita di controllo, infatti, la pelle di Elise era decisamente migliorata. Certo, il percorso da fare è ancora lungo, ma quello che conta è che i risultati si sono già fatti vedere.

Come sarà adesso Elise? Avrà risolto il suo problema? Noi ci auguriamo di si!