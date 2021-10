Matrimonio a prima vista Italia è un programma seguitissimo, ma non tutti sono a conoscenza di questo retroscena: è successo l’impensabile.

Siete pronti ad una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia? Stasera, a partire dalle ore 21:15, su Real Time andranno in onda i nuovi episodi della settima stagione. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto.

Sin dalla messa in onda della sua prima edizione, il programma ha saputo riscuotere un successo impressionante. Dapprima su Sky Uno ed, in seguito, su Real Time, il docu-reality ha raccontato le storie di tre coppie che accettano un vero e proprio matrimonio combinato. È proprio sull’altare che i partecipanti incontrano la loro metà . Con cui, tra l’altro, decidono di dare inizio ad una nuova vita da marito e moglie. Insomma, il programma ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un successo assoluto. E il record di ascolti che ancora oggi fa ce ne da ampia conferma. Siamo certi, però, che, nonostante il seguito, non tutti sono a conoscenza di questo retroscena incredibile. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Matrimonio a prima vista Italia, incredibile retroscena: è accaduto davvero

Resterete davvero a bocca aperta quando scoprirete questo incredibile retroscena su Matrimonio a prima vista Italia. Anche perché, seppure seguitissimo, siamo certi che non tutti ne erano a conoscenza. Di che cosa parliamo? Ebbene. Se avete mai seguito una puntata del programma, sapete già che il rito che si svolge tra i due giovanissimi ragazzi è un rito civile che viene celebrato da un sindaco. Ecco. Sapete che ci sono stati alcuni primi cittadini che hanno rifiutato di celebrare il matrimonio? Stando a quanto si apprende da Elle.com, sembrerebbe proprio così.

Da quanto si legge, sembrerebbe che alcuni sindaci abbiano rinunciato a prendere parte al rito civile. E, quindi, di non celebrarlo. Insomma, un retroscena davvero incredibile. Di cui, senza alcun dubbio, non tutti ne erano a conoscenza.

Cosa ci dite? Avreste mai immaginato un retroscena del genere? Davvero clamoroso, vero?