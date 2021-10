Matrimonio a prima vista, è successo tra Martina e Davide: non l’ha presa affatto bene.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda su Real time che riscontra da anni un grande successo. La nuova edizione è iniziata da qualche settimana e sembra già aver conquistato l’attenzione del pubblico. Martina con Davide, Manuel e Dalila e Jessica con Sergio sono le tre coppie formate da un team di esperti.

Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno formato le coppie sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Questa sera andrà in onda una nuova puntata, e a quanto pare, stando alle anticipazioni, i colpi di scena non mancheranno. La coppia che sembrerebbe trovare più ostacoli è quella formata da Davide con Martina. Lo sposo, tornato a casa della moglie, dopo aver preso alcuni suoi effetti personali da casa sua, fa un gesto per la donna, ma non lo prenderà affatto bene: ma cosa è successo esattamente? Entriamo nei dettagli.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista. Come vi abbiamo accennato, ci saranno i primi ‘problemi’ tra Davide e Martina. Le coppie sono ormai pronte alla convivenza, dopo il viaggio di nozze che l’ha viste protagoniste.

Ma cosa è successo esattamente tra Davide e Martina? Lo sposo, dopo essere tornato a casa sua per prendere degli effetti personali, rientra a casa della moglie. Fa recapitare un bouquet di fiori con un biglietto alla donna. Ma come la prenderà? Non bene, Martina leggendo le parole scritte da suo marito, resta del tutto scossa.

Ritiene che, l’atteggiamento di Davide sia troppo esagerato e che sono solo ai primi giorni di matrimonio e che non si conoscono assolutamente. Quando l’uomo torna, e chiede ironicamente chi ha inviato i fiori, lei risponde in un modo che lo spiazza: ‘Una cozza’, riferendosi, secondo il suo parere, al troppo attaccamento nei suoi confronti. Davide mostra tutto il suo dispiacere, non avendo ricevuto un solo grazie. Da questo episodio, l’equilibrio comincerà a sfaldarsi.