“Mi sono innamorato di te”: il concorrente del GF VIP ha spiazzato la sua inquilina con la dichiarazione d’amore.

Il Grande Fratello VIP, entrato ormai nel vivo, continua a regalare sorprese, colpi di scena ed amozioni! Nella casa più spiata d’Italia stanno nascendo i primi amori…

Nella casa del GF VIP stanno nascendo i primi amori. Dopo il flirt, ormai svanito, tra Manuel Bortuzzo e Lulù, altri protagonisti del reality si stanno, pian piano, avvicinando tra loro. In particolare, tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembra esserci un bel feeling. L’ex moglie di Pago ed il figlio di Patrizia Mirigliani si stanno conoscendo ma lei sembra avere dei dubbi sui reali interessi del giovane. E’ arrivata negli ultimi giorni una dichiarazione che sembra però convincere tutti!

GF Vip, “Mi sono innamorato di te”: la confessione spiazza, concorrente senza parole

L’amore è nell’aria di Cinecittà. Nella casa più spiata d’Italia un concorrente sembra aver perso letteralmente la testa per la sua inquilina.

I protagonisti di una probabile new love story sono Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La showgirl è molto frenata dalla differenza d’età che li separa ed anche dalla ‘facilità’ con cui il concorrente sembra essersi invaghito. Nicola però fa sul serio e negli ultimi giorni, durante un confronto, si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore.

“Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco. Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento” sono state le parole dell’ex di Non è la Rai. Miriana è stata del tutto spiazzata dalla risposta del Pisu: “Io mi sono innamorato di te. Non gioco con le persone, ce la metto tutta per stare con una persona, io vorrei stare con te” ha confessato Nicola. Le parole le riporta ComingSoon.

“Mi piaci con prudenza, non ti voglio ferire, non ti voglio mentire. Non voglio fare del male agli altri” ha concluso Miriana.