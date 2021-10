“Non è il mio tipo”, colpo di scena al Gf Vip: stavolta il due di picche tocca a lui; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Colpi di scena a non finire nella casa del GF Vip. La sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato da poco più di un mese, ma tra i vipponi è successo già di tutto! Le liti e le discussioni, ormai, sono all’ordine del giorno e la tensione è davvero altissima. Come ogni anno, però, non mancano i flirt.

Nuove coppie, o presunte tali, stanno nascendo proprio sotto l’occhio vigile delle telecamere del GF Vip. Ma le parole di una concorrente non fanno ben sperare… Ci sarà il tanto atteso lieto fine? Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Colpo di scena al GF Vip: “Non è il mio tipo”, la coppia “scoppia” ancora prima di nascere?

Nella casa del GF Vip, si sa, possono nascere sentimenti reali. Basta pensare a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fidanzati ormai da un anno e sempre più innamorati. A volte, però, la “bolla” in cui sono rinchiusi può far credere ai concorrenti di provare qualcosa che, in realtà, non esiste. Sembra essere il caso di una delle concorrenti più in vista di questa edizione, che durante una chiacchierata con le coinquiline, ha messo in chiaro alcune cose fondamentali. La coppia nascerà o meno?

Parliamo di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi! Nella diretta di ieri sera, l’imprenditore napoletano ha ribadito il suo interesse per l’ex tronista. Quest’ultima, invece, ha ribadito le sue perplessità. Che ha ammesso apertamente, in una chiacchierata con Francesca Cipriani e Raffaella Fico, qualche giorno fa: “Mi dispiace forse averlo illuso. Qui dentro io sono in una bolla di vetro, è normale che dico mi piace. Lui non è il mio tipo, né esteticamente né caratterialmente”. L’ex volto di Uomini e Donne racconta che il suo interesse per Gianmaria potrebbe essere nato per via della “chiusura” forzata 24 ore su 24: “È stata una cosa partita che non pensavo neanche partisse, sarà un po’ la voglia di affetto, sarà la monotonia…”

Sophie ammette che, nonostante non sia propriamente il suo tipo, ritiene Gianmaria un bel ragazzo, da cui è attratta. Le sue parole, però, non lasciano pensare ad un lieto fine tra i due… voi cosa ne pensate? Il napoletano riuscirà a conquistarla?