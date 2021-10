Prima è convolata a nozze, poi la splendida notizia: è incinta!

Qualche mese fa è convolata a nozze con il suo fidanzato storico, ora è arrivata un’altra splendida notizia: è incinta! Esplosione di gioia!

Una notizia davvero sensazionale, quella che la campionessa ha voluto condividere col suo pubblico social. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione gioiosa e ilare di tutti. A distanza di qualche mese dalle sue nozze, la splendida sportiva italiana ha annunciato ai suoi followers di essere incinta. E, sia chiaro, l’ha fatto in un modo davvero dolcissimo.

Leggi anche –> “Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata”: Malika Ayanne racconta la sua breve storia d’amore

È proprio in compagnia di suo marito e di un’ecografia che ritrae il frutto del loro amore che la splendida campionessa italiana ha annunciato di essere in dolce attesa. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. “Vi presentiamo questo fiorellino, la mia medaglia vinta a casa il giorno dopo essere tornata da Tokyo!”, ha iniziato a scrivere la sportiva su Instagram. “Non so come sia possibile ma non c’è dubbio sarà sicuramente un guerriero/a”, ha continuato a dire. Sottolineando quanto le Olimpiadi di Tokyo siano state piuttosto faticose per lei. E di come, però, il bebè abbia superato alla grande tutto questo.

Leggi anche –> Nozze in arrivo per l’amatissima coppia: “Per sempre”, la proposta di matrimonio è da sogno

Prima le nozze, poi la notizia a sorpresa: è incinta! Sarà mamma per la prima volta

A distanza di pochissimi mesi dalle sue nozze, arriva un’altra splendida notizia: l’amatissima campionessa e sportiva della Nazionale italiana è incinta. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata con un dolcissimo ritratto di famiglia. Ed, immediatamente e prontamente, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Stiamo parlando proprio di lei: Silvia Zennaro, simpaticissima velista italiana.

Leggi anche –> Dopo Tokyo, l’amatissima sportiva è convolata a nozze: esplosione di gioia

Con un foto dolcissima ed emozionate, la campionessa ha rivelato ai suoi sostenitori di essere in dolce attesa. E, qualche giorno dopo, si è lasciata immortalata nel corso di una giornata piuttosto particolare: la rivelazione del sesso. Sarà un maschietto o una femminuccia? Ebbene: fiocco rosa in casa Zennaro! La velista e marito attendono una femminuccia. A quanto pare, però, le sorprese sembrerebbero non essere finite qui. Perché lo diciamo? A corredo dello scatto, c’è uno ‘stay tuned’ che ci fa capire che a breve sapremo qualche cosa in più.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione poter fare i nostri più sinceri auguri alla coppia!