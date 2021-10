Insieme a Brad Schaeffer, Ebonie Vincent è la protagonista indiscussa del programma Piedi al Limite, ma sapete quanto costa una visita con lei? Incredibile.

Tra i tantissimi programmi che si susseguono giorno per giorno su Real Time, non possiamo fare a meno di citare lui: Piedi al Limite. Dopo La Clinica della pelle, di cui vi stiamo parlando recentemente, La dottoressa Pimple Popper e Vite al Limite, di cui abbiamo una cultura, c’è anche un altro programma che affronta ‘molto più da vicino’ le problematiche che le persone incontrano nel corso della loro vita. E, dopo la pelle o l’obesità, c’è anche un altro aspetto che non può essere assolutamente sottovalutato: i piedi!

Vi è mai capitato di avere dolore ai piedi talmente forte da non riuscire a camminare? Ebbene: pensate, ci sono persone che hanno delle vere e proprio malattie legate ai loro arti inferiori. E che, purtroppo, non vivono una vita tranquilla e serena. A parlarcene apertamente, è il programma Piedi al Limite con Ebonie Vincent e Brad Schaeffer. Amatissimi e seguitissimi, i due dottori prendono in cura anche i casi più difficili. E riescono sempre ad uscirne vittoriosi. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa una visita?

Quanto costa una visita con la dottoressa Ebonie Vincent di Piedi al Limite?

Forse non tutti lo sanno, ma sono davvero tantissime le persone che, purtroppo, soffrono di diverse problematiche ai piedi. E che, come dicevamo, non riescono a vivere una vita serena e tranquilla. Anche una semplice giornata lavorativa, purtroppo, diventa un vero e proprio incubo.

Protagonisti indiscussi del programma, oltre che tutti i pazienti che si alternano, sono proprio loro: Ebonie Vincent, amatissimo ed affermatissimo podologa, e Brad Schaeffer, fascinoso chirurgo. Ecco. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa una visita con la dottoressa Vincent? Ebbene. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che stabilire delle cifre è davvero impossibile. Sul sito, infatti, si legge che Ebonie è tra le podologhe più pagate degli Stati Uniti. Ma non solo. Sembrerebbe che la podologa non accetta pagamento tramite assicurazione, ‘prerogativa’ del programma Vite al Limite, ma che invece accetterebbe soltanto il pagamento tramite contati o carta di credito.

Avreste mai immaginato?