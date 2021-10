Che fine hanno fatto Rebecca e Zied di 90 giorni per innamorarsi? Forse non tutti lo sanno, ma quello che è successo alla coppia è incredibile.

Pensavate che con Matrimonio a prima vista Italia avessimo assistito ad una vera e propria rivoluzione per le coppie? Vi sbagliate di grosso! 90 giorni per innamorarsi è molto di più ancora!

In onda su Real Time, la trasmissione permette ad un gruppo di persone di conoscersi per circa 90 giorni, quindi tre mesi, e di sposarsi prima della loro scadenza. Come Matrimonio a prima vista Italia, si. Soltanto che, in questo caso, il ragazzo e la ragazza convolavano a nozze direttamente senza conoscersi. Invece, qui no! Hanno circa tre mesi per conoscersi in tutte le loro sfaccettare e poi decidere se è il caso di proseguire o meno con la relazione. Tra le tantissime persone che ci hanno preso parte a 90 giorni per innamorarsi, ci sono due giovanissimi ragazzi che hanno catturato l’attenzione su di loro. E che continuano a farlo ancora adesso. Stiamo parlando proprio di loro: Rebecca e Zied. Cosa sappiamo adesso su di loro? Dopo il matrimonio, sono ancora insieme? Non tutti lo sanno, ma…

Cos’è successo a Rebecca e Zied dopo 90 giorni per innamorarsi? Non tutti lo sanno

Rebecca e Zied hanno partecipato all’ottava stagione di 90 giorni per innamorarsi. Ed immediatamente hanno catturato l’attenzione su di loro. Cos’è successo, però, dopo il programma? Sappiamo benissimo che Rebecca non era affatto nuova al programma. E che, già nel corso delle precedenti edizioni, aveva partecipato. Quella con Zied sarà stata la volta buona? Dopo il matrimonio celebrato nell’aprile scorso, la coppia sta ancora insieme.

Ad oggi, è solo una domanda che tutto il pubblico di 90 giorni per innamorarsi si chiede: Rebecca e Zied stanno ancora insieme? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Siamo riusciti a rintracciare i due giovanissimi piccioncini sui loro canali social ufficiali. Ed abbiamo scoperto che, a distanza di poco più di un anno dal loro matrimonio,i due sonnìo ancora una coppia. E che si amano davvero alla follia.

Sembrerebbe proprio che per Rebecca sia giunta l’ora di credere nuovamente nell’amore. Augurissimi!