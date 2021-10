Regina Elisabetta, il retroscena che lascia tutti di stucco: cosa ha scritto sul biglietto d’addio a suo marito

Il retroscena sulla regina Elisabetta lascia tutti di stucco: cosa ha scritto sul biglietto d’addio a suo marito Filippo

Spunta un retroscena veramente curioso sulla regina Elisabetta. Chi di voi sa cosa ha scritto sul biglietto d’addio a suo marito Filippo? Siamo sicuri che pochi veramente lo sanno. Il biglietto, infatti, è assai segreto. Ma fonti ben informate hanno scoperto cosa ha scritto la regina al marito per la sua morte. Ve lo sveliamo di seguito.

LEGGI ANCHE: Regina Elisabetta, drastica decisione: i medici glielo hanno fortemente vietato

Il retroscena sulla Regina Elisabetta: cosa ha scritto sul biglietto d’addio al marito

Elisabetta II è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. È divenuta regina all’età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Ad oggi, il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni ed è il più lungo in assoluto per una regina. Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al 4º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia

LEGGI ANCHE: Meghan Markle, cos’è successo il giorno del matrimonio: l’imposizione della Regina Elisabetta

Nel 1947 ha sposato il principe Filippo Mountbatten, dal quale ha avuto quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex. Il principe è morto il 9 aprile 2021. Sapete cosa ha scritto la regina sul biglietto d’addio al marito? Sicuramente in pochi lo sapranno perchè la notizia è riservata veramente a pochi. Al funerale del Duca, la regina ha deposto una corona di fiori con un biglietto scritto a mano firmato “Lilibet”, il soprannome con il quale la chiamava Filippo.

LEGGI ANCHE: La dieta della regina Elisabetta: quali sono gli alimenti che ha tassativamente eliminato

La storia del soprannome “Lillibet”

Da piccola la regina Elisabetta veniva chiamata “Lilibet” dai membri più anziani della famiglia reale. Secondo il Guardian è stata la stessa Elisabetta a inventare il soprannome, anche se involontariamente. Da piccola, infatti, non riusciva a pronunciare correttamente il suo nome, storpiandolo in “Lilibet”. L’errore piacque molto ai genitori e ai nonni, che iniziarono a chiamarla con il soprannome. Da quel momento, la regina Elisabetta ha iniziato ad il soprannome e addirittura a firmare le lettere private.