Nel daytime di Amici andato in onda lunedì 18 ottobre abbiamo assistito ad uno sfogo di Rudy Zerbi: l’insegnante di canto ha perso le staffe!

Amici di Maria De Filippi 2021 è entrato nel vivo. Tra lezioni, prove e sfide, i giovani allievi proseguono il loro percorso, cercando di conquistare un posto all’ambito serale.

Dopo la puntata di domenica, lunedì 18 ottobre alle ore 16.10 su Canale 5 è andato in onda il daytime del talent. I ragazzi hanno fatto il punto della situazione insieme a Maria de Filippi e ai loro professori. E’ andata inoltre in onda la sfida tra la cantante Elisabetta e la new entry, Alessandra Ciccariello. Abbiamo conosciuto la giovane napoletana ad X Factor: dopo il ‘fallimento’ su Sky Uno, la cantante è riuscita a prendersi la sua ‘rivincita’, ottenendo un banco nella scuola più famosa d’Italia. Ha preso il posto di Elisabetta. Rudy Zerbi, dopo l’esito finale della sfida, ha avuto però qualcosa da ridire: ha perso letteralmente le staffe!

Amici, “Lo trovo molto ipocrita”: Rudy non ci sta e perde le staffe, caos in studio

Nel daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda lunedì 18 ottobre il pubblico di Canale 5 ha assistito alla sfida di Elisabetta: l’allieva ha perso ed ha ceduto il suo banco alla new entry Alessandra.

Prima di lasciare lo studio, Elisabetta ha ringraziato e salutato i professori ed i suoi compagni d’avventura fino ad oggi. Durante i saluti e gli abbracci tra l’eliminata e gli allievi, Rudy Zerbi ha preso parola. L’insegnante di canto ha avuto qualcosa da ridire: “Volevo dire, bello vedere questo abbraccio commosso dei ragazzi. Quando lei si stava giocando la sfida, tutti sono stati muti. Ora improvvisamente diventiamo gli amiconi che piangono l’uscita della compagna. Lo trovo molto ipocrita”. A queste parole, nessuno ha replicato.

Elisabetta si è trovata costretta a lasciare Amici, per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno l’allora insegnante di canto, Arisa, la sostituì con la promessa che sarebbe tornata quest’anno. Purtroppo, la sua permanenza è stata, di nuovo, breve.

