“Ora è in paradiso”: Soleil Sorge racconta il suo dramma

Soleil Sorge racconta il suo dramma: “Ora è in paradiso”, di seguito vi riportiamo le parole della modella

Sui social, la modella italo-americana Soleil Sorge ha raccontato il suo dramma: “Ora è in paradiso“. Le sue parole hanno scosso i fan. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, riportandovi le sue parole.

Soleil Sorge racconta il suo dramma: le sue parole

Soleil Sorge è una modella italo-americana divenuta famosa grazie alla partecipazione al dating show “Uomini e Donne“. La Sorge scese nel programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Luca Onestini, riuscendo a sbaragliare la concorrenza delle rivali. Soleil, infatti, riuscì a conquistare il suo cuore, uscendo con lui dal programma. La loro relazione, però, durò poco lontana dalle telecamere. La modella annunciò la fine della loro storia d’amore mentre Luca era rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip.

In seguito è stata fidanzata anche con Marco Cartasegna, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, e con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Soleil, però, ha avuto anche un fidanzato “non famoso”: si chiamava Kevin ed è morto per overdose. La modella italo-americana ha parlato della sua storia d’amore su Instagram, dichiarando: “Si chiamava Kevin. Ora è in paradiso“.

Soleil ha poi proseguito il racconto: “È stata una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”. In un’intervista al settimanale DiPiù, invece, ha raccontato: “Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose. Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora”.

Il suo racconto ha emozionato i fan della modella italo-americana. Soleil è molto seguita sui social e proprio lì ha costruito la sua fortuna. Su Instagram, ad esempio, è seguita da più di 800 mila seguaci. Presto la modella potrebbe raggiungere il milione di fan. Chissà se Soleil possa festeggiare questo meraviglioso traguardo nella casa del Grande Fratello Vip.