Anche Sophie Codegoni sceglie colori accesi per l’undicesima puntata del Grande Fratello VIP: la concorrente ha conquistato il pubblico con un look low cost! I dettagli per voi.

Anche l’undicesima puntata del Grande Fratello VIP ha regalato look mozzafiato: protagonisti i colori vivaci!

Le opinioniste del famoso reality hanno ‘colorato’ lo studio con i loro outfit: Adriana Volpe ha scelto il fuxia mentre Sonia Bruganelli il giallo e blu. Anche una delle concorrenti ha deciso di indossare un mix di colori: avete già capito di chi parliamo. Sophie Codegoni ieri, lunedì 18 ottobre, ha vestito i panni di una vera ‘principessa’ moderna. Con un completo super colorato e la sua chioma bionda, ha conquistato, ancora una volta, il pubblico di Canale 5. Conoscete i dettagli del suo look? L’outfit è totalmente low cost!

GF VIP, mix di colori per Sophie Codegoni: il look low cost dell’11esima puntata conquista tutte

Low cost, mon amour! Anche i VIP, a quanto pare, amano la catena spagnola di abbigliamento. Parliamo di Zara, il negozio fast fashion preferito da tutte le donne. Kate Middleton, Olivia Palermo, Rosie Hw, Giulia Salemi vestono abitudinariamente il brand conosciuto in tutto il mondo: alla lista delle famose donne, aggiungiamo anche la nostra Sophie!

La concorrente del Grande Fratello VIP per l’undicesima puntata del reality ha scelto un total look firmato Zara! I sandali rosa indossati per completare l’outfit invece sono di Gianvito Rossi!

La concorrente di questa edizione in corso del GF VIP è una delle più chiacchierate: a far parlare maggiormente il suo flirt con Gianmaria Antinolfi. Ieri, dopo la puntata in diretta su Canale 5, la Codegoni si è sfogata con le sue inquiline: ha confessato loro tutti i suoi dubbi sull’imprenditore napoletano. “Finché le dimostrazioni sono parlare costantemente con la sua ex, lascia proprio il tempo che trova. Noi abbiamo appena discusso. Non è l’unico al mondo, di bellocci ce ne sono tanti e quindi ciao e arrivederci”.

