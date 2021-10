Squid Game, quanto ha guadagnato Netflix: una cifra veramente mostruosa

Sapete quanto ha guadagnato Netflix con la serie tv “Squid Game”? Una cifra veramente mostruosa: ve lo sveliamo di seguito

Molti di voi avranno visto la serie tv “Squid Game”, da poco pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix ma già la più vista di sempre. Siamo sicuri, però, che pochi sapranno quanto ha guadagnato Netflix con la serie tv sudcoreana. Ve lo sveliamo in questo articolo, rivelandovi la cifra esatta.

Quanto ha guadagnato Netflix con “Squid Game”

Squid Game è una serie televisiva sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La serie è stata distribuita sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 17 settembre 2021. Nonostante sia passato circa un mese dalla pubblicazione, la serie televisiva risulta essere già la più vista della storia della piattaforma di streaming. La serie è costituita da nove episodi e, dopo aver letteralmente ‘divorato’ la prima, i fan sono già in attesa della seconda.

La trama della serie televisiva sudcoreana ruota attorno ad un gruppo di persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza che si rivela poi essere mortale. Il gioco ha in palio un montepremi che si aggira attorno ai 33 milioni di euro. Attraverso questa serie tv, l’autore Hwang Dong-hyuk vuole mettere in luce il divario tra ricchi e poveri vigente nel Sud Corea.

Il gioco alla base della serie tv è stato concepito dall’autore stesso sulla base delle sue personali difficoltà giovanili. La sceneggiatura è stata stesa per la prima volta nel 2008, ma nessuno si è fatto avanti per finanziare l’opera. Solo Netflix, come spesso accade, ha creduto nella serie tv sudcoreana e alla fine ha avuto ragione.

Per la nota piattaforma di streaming si tratta di un un successo mai visto. La serie tv ha registrato un record di 111 milioni di visite solamente nei primi 17 giorni dal lancio. All’azienda “Squid Game” è costata appena 21,4 milioni di dollari, una cifra sicuramente bassa per la produzione di una serie televisiva del genere. Inoltre, come riferito dalla nota rivista Bloomberg, Netflix avrebbe generato circa 900 milioni di dollari di valore dalla pubblicazione della serie.