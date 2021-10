Nei primi anni del 2000 i Tokio Hotel hanno fatto la loro prima apparizione ed hanno conquistato il mondo, ma sapete cosa fanno oggi e come sono diventati?

Correvano i primi anni del 2000 quando, davvero giovanissimi, i Tokio Hotel si affacciavano sul mondo musicale. E ne uscivano letteralmente vincitori! Dal loro primo singolo, che in un vero e proprio batter baleno, ha scalato le vette di ciascun classifica, fino all’ultimo, la band è riuscita a dimostrarsi una vera e propria certezza della musica.

Il 2007 è l’anno della rivolta! È proprio in quest’anno che, dopo aver firmato un contratto con un’importantissima etichetta discografica, la band musicale cavalca l’onda del successo. Come dimenticare, ad esempio, il singolo ‘Monsoon’ e l’enorme energia che si sprigionava ogni volta che veniva suonata. Ecco. Sono passati 14 anni da quel momento, ma cosa fanno oggi i Tokio Hotel? Senza alcun dubbio, anche a voi è venuta in mente questa domanda appena avete aperto il nostro articolo. Ebbene: siamo pronti a darvi una risposta! Scopriamo tutto quello che occorre sapere sulla loro vita oggi e come sono cambiati.

I Tokio Hotel oggi: come sono cambiati e cosa fanno

Sono trascorsi esattamente 14 anni quando, dopo un primo approccio al mondo della musica, i Tokio Hotel pubblicano il singolo Monsoon. E conquistano il mondo. Ad oggi, infatti, la band musicale vanta la vendita di ben 10 milioni di copie di dischi venduti in tutto il mondo. Davvero incredibile,vero? Assolutamente si, non possiamo darvi torto! Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere come sono oggi e com’è cambiata la loro vita?

Agli inizi della loro carriera, abbiamo conosciuti i Tokio Hotel così. Con uno stile piuttosto stravagante e delle acconciature che non passavano di certo inosservate, è proprio così che il gruppo si è mostrato al suo pubblico inizialmente. Se li vedrete adesso, però, resterete davvero a bocca aperta. Perché? Il motivo è semplicissimo: sono cambiati radicalmente! Eccoli qui:

Insomma, che dire? I Tokio Hotel sono decisamente cambiati. E, senza alcun dubbio, in meglio. Ad oggi, continuano a svolgere la professioni di cantanti. E coi lori singoli continuano a fare impazzire e cantare milioni di persone.