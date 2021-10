Un posto al sole, incredibile novità in arrivo: non è mai successo nella storia della soap opera

Incredibile novità in arrivo per la soap opera “Un posto al sole”, non è mai successo nella storia della serie tv: ecco di cosa parliamo

Per la soap opera “Un posto al sole” è in arrivo una novità veramente incredibile. Nella storia della serie televisiva non è mai successo. Volete sapere cosa? Ve lo diciamo di seguito.

LEGGI ANCHE: Un posto al sole, da 25 anni in tv: queste storie siamo sicuri che non le ricordi

Un posto al sole, incredibile novità per la soap opera

Un posto al sole è una soap opera in onda su Rai 3 da lunedì 21 ottobre 1996. È la prima soap opera interamente prodotta in Italia, in quanto è ambientata a Napoli. È inoltre la soap opera più longeva della televisione italiana. A differenza delle classiche soap opera incentrate su intrighi amorosi atemporali, la narrazione di “Un posto al sole” è fortemente radicata nella realtà contemporanea. Il racconto della soap opera è sincronizzato con il calendario del mondo reale. Fra le tematiche sviluppate ci sono problemi sociali come la disoccupazione, la violenza, la delinquenza, la discriminazione e tanti altri ancora.

LEGGI ANCHE: Interpreta Serena in Un posto al sole: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Sta per arrivare una novità incredibile per la soap opera di Rai 3. Come riportato dal portale Dagospia, la serie televisiva ambientata a Napoli potrebbe cambiare orario. I vertici di Rai 3, infatti, avrebbero deciso di anticipare la messa in onda del programma addirittura prima del TG3. La soap opera dovrebbe andare in onda alle 18:30 sempre su Rai 3. Al posto di “Un posto al sole”, invece, dovrebbe andare in onda un nuovo talk show politico in grado di fronteggiare Lilli Gruber e gli altri in onda contemporaneamente.

LEGGI ANCHE: Un posto al sole, arriva una ‘sorpresa’ per i fan: grande annuncio

Le trame della soap opera

La soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai attualmente sta seguendo tre linee narrative: l’aggressione subita da Susanna, il tradimento di Silvia e i dubbi di Filippo. L’ex fidanzata di Nico è stata aggredita dal rider di “Caffé Vulcano”, ma la polizia non l’ha ancora scoperto. Silvia, invece, è sempre divisa tra Giancarlo e Michele: da una parte suo marito, dall’altra il suo amante. Filippo invece, dopo aver perso la memoria, anche lui è diviso tra Serena e la sua ex collega di lavoro.