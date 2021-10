Durante il suo percorso a Vite al Limite è dimagrita quasi 100 kg: che record! Com’era prima? Provate a non rimanere a bocca aperta.

Tra le tantissime trasformazioni che abbiamo avuto la possibilità di vedere nel corso di queste nove edizione di Vite al Limite, questa è tra quelle che vi lascerà davvero senza fiato!

Sappiamo benissimo che alla clinica di Houston entrano coloro che, oltre ad avere gravissime problematiche legate alla loro obesità, hanno anche una fortissima voglia di ritornare in forma. C’è chi, ad esempio, vive rinchiuso in casa perché non riesce a muoversi. E chi, invece, non vive più una vita degna di essere chiamata in vita. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Protagonista indiscussa della quinta stagione di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan è apparsa sin da subito desiderosa di ritornare in forma. E di riappropriarsi della propria vita. E, dati i risultati, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Durante il suo percorso, infatti, è dimagrita quasi 100 kg. Ed ancora oggi, come abbiamo potuto constatare dal suo canale Facebook, appare in gran forma. Com’era, però, prima? Eccola!

Record a Vite al Limite! È dimagrita quasi 100 kg, ma com’era prima?

Purtroppo, anche la storia di Erica Wall nascondeva un vero e proprio incubo. Da sempre obesa, sin da ragazzina, la paziente del dottor Nowzardan ha raccontato alle telecamere di Vite al Limite di non avere avuto soltanto un rapporto conflittuale con suo padre, ma anche di essere stata violentata quando aveva soltanto 16 anni. Insomma, stiamo parlando di eventi che, com’è giusto che sia, hanno fortemente condizionato la giovane Wall. Che è arrivata a pesare ben 300 kg.

Il suo percorso nella clinica di Houston è stato davvero incredibile. A fine programma, infatti, la bilancia portava quasi 100 kg in meno. E, per essere esatti, -84kg. Insomma, un traguardo davvero considerevole! Ad oggi, però, Ericsa sui social si mostra in tutta la sua bellezza. Siete curiosi di vedere com’era prima? Eccola qui:

Diteci la verità: la sua forza d’animo non è da premiare?