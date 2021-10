La famosa cantante Alessandra Amoroso vuole diventare mamma? La sua risposta scioglie ogni dubbio: ecco le sue parole

Voglia di maternità per la cantante Alessandra Amoroso? L’ex vincitrice del talent show “Amici” di Maria De Filippi ha risposto ad una domanda del Corriere della Sera. Adesso non ci sono proprio dubbi. Di seguito vi riportiamo le parole pronunciate da Alessandra.

Alessandra Amoroso vuole diventare mamma?

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate della scena musicale italiana. Ha raggiunto il successo grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria nel programma di Canale 5, Alessandra è divenuta una delle artiste più ascoltate. I suoi brani si classificano sempre nelle posizioni più alte.

Fino a poco tempo fa, la cantante era fidanzata con Stefano Settepani. Adesso, però, la sua relazione amorosa è naufragata e Alessandra è felicemente single. La cantante ha infatti capito di bastarsi da sola. A chi le chiede però se ha voglia di maternità, lei risponde: “Sono stata cresciuta con delle nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie“. Al momento dunque l’ex allieva di “Amici” non sente il bisogno di diventare mamma. Siamo sicuri, però, che se dovesse incontrare l’uomo perfetto per lei, sarebbe anche pronta a diventare mamma.

Attualmente la sua carriera procede a gonfie vele, mentre la vita privata ha subito una battuta d’arresto, oltre a dover sopportare alcuni drammi. Negli ultimi mesi infatti, oltre alla separazione da Settepani, come abbiamo già detto, la cantante ha perso la mamma e ovviamente come tutti ha dovuto sopportare la pandemia di Covid-19. In questo periodo, però, l’artista racconta al Corriere della Sera di aver imparato a guardarsi dentro ed ha capito che può bastarsi da sola. Alessandra dunque non ha bisogno di nessuno per sentirsi completa.

La cantante ha lavorato anche su se stessa, cambiando alcuni lati del suo carattere: “Ero vittima di me stessa, mi mettevo limiti, mi giudicavo, e così in tante situazioni finivano per tremarmi le gambe e non riuscivo a godermi le emozioni. Capitasse, so che ora mi godrei anche le lacrime”.