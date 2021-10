Amici 21, duro colpo per il cantante: la busta rossa contiene una brutta notizia per uno dei concorrenti del talent show di Canale 5.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! I concorrenti proseguono la loro avventura nella scuola più famosa della tv, tra lezioni, prove e tanto impegno. A volte, però, non abbastanza. È il caso di uno dei cantanti, che proprio qualche ora fa ha ricevuto una notizia per niente piacevole. Per lui, sulle scale della casetta, è arrivata la temutissima busta rossa. Qual è il contenuto?

Sfida immediata, eliminazione dirette o sostituzione? Scopriamo cosa ha deciso l’insegnante per lui e, soprattutto, qual è il motivo della sua decisione!

LEGGI ANCHE —–>Amici, ‘Promessa mantenuta’: magnifica opportunità per il ballerino, per lui due borse di studio!

Amici 21, arriva una busta rossa per il cantante: cosa succederà?

Una brutta notizia per Giacomo, quella arrivata nelle scorse ore. Il suo prof Rudy Zerbi non è soddisfatto del suo rendimento nella scuola. Il messaggio dell’insegnante è stato recapitato attraverso una clip, in cui Rudy sottolinea di non vedere più nel cantante l’atteggiamento umile e la voglia di studiare per i quali aveva scelto di farlo entrare nella scuole. “Per scrivere le proprie canzoni c’è bisogno di un vocabolario ricco, di una proprietà di linguaggio che tu non hai ancora. Ti è stato proposto di leggere dei libri per colmare le tue lacune, e non hai fatto neppure questo“, si legge nel messaggio di Zerbi. Qual è quindi la scelta dell’insegnante?

LEGGI ANCHE —–>Amici, “Lo trovo molto ipocrita”: Rudy non ci sta e perde le staffe, caos in studio

Ebbene, Rudy non se la sente né di eliminare né di sostituire già l’allievo, volendo dare a lui un’altra possibilità. Nel frattempo, però, in casetta arriva Simone, 18 anni, il probabile sostituto di Giacomo. Il prof di canto deciderà chi tra i due potrà restare nella scuola in base all’andamento di questa settimana, all’impegno dei due ragazzi. “Non ci sarà un’altra possibilità”, precisa Rudy al suo allievo. Riuscirà Giacomo a tenersi stretto il suo banco? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Amici, tutti i giorni col daytime alle 16 e di domenica pomeriggio con un nuovo appuntamento in studio.