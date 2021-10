Anticipazioni ultima puntata di Luce dei Tuoi occhi del 27 Ottobre: massimo attenzione su Azzurra, arriva la resa dei conti per Emma.

Finalmente è arrivato il momento! Proprio tra sette giorni esatti, Luce dei tuoi occhi saluterà il suo amatissimo pubblico! Dopo ben 6 imperdibili e magiche puntate, la serie televisiva con Anna Valle, Giuseppe Zeno ed altri incredibili attori giunge al termine!

Proprio Mercoledì 20 Ottobre è andata in onda la quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi. E, da come abbiamo potuto constatare, abbiamo assistito a dei colpi di scena davvero impressionanti. A partire dall’omicidio di Luigi fino alla confessione a cui si è lasciato andare prima di morire, il quinto appuntamento di Luce dei tuoi occhi è stato davvero impressionante. Cosa accadrà, però, nel finale di stagione? Appurato che, fino a questo momento, non sappiamo se ci sarà una seconda stagione, siete curiosi di sapere cosa succerà nel corso dell’ultima puntata? Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa! Vi anticipiamo, però: da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che sia arrivato il momento per Emma di scoprire la verità! Cosa sarà successo a suo figlia ben 16 anni prima?

Luce dei tuoi occhi, anticipazioni ultima puntata: Emma vicina alla resa dei conti

Segnatevi questa data, carissimi lettori e lettrici di Sologossip: Mercoledì 27 Ottobre. Sarà proprio in questo giorno che, dopo sei settimane, Luce dei tuoi occhi saluterà il suo amatissimo pubblico.

Cosa accadrà, però, nel corso dell’ultima puntata della serie tv? Ovviamente, Emma sarà vicino alla resa dei conti! Cosa è successo a sua figlia 16 anni prima? È realmente morta, come le è stato fatto credere oppure, come scritto nella lettera recapitatole quando era a New York, è viva? E, soprattutto, qualora fosse viva, dov’è? Reggetevi forte: è in arrivo un colpo di scena! A quanto pare, sembrerebbe che, dietro al rapimento di Alice, figlia di Emma, ci sia proprio suo fratello Roberto. Sul web, infatti, si legge che quest’ultimo, messo alle strette, abbia confessato di essere lui dietro a questo folle gesto in cambio di denaro! Procediamo, però, con ordine! Occhi puntati su Azzurra, cognata di Emma. Perché? Ad un certo momento, la donna sparisce nel nulla insieme a sua figlia. Ed è proprio in questo preciso istante che Emma ed Enrico scoprono che, il giorno della nascita di Alice, è stata proprio Azzurra ad occuparsi di tutte le pratiche ospedaliere. Anche lei, quindi, è implicata con la sparizione della giovane figlia dell’etoile? Molto probabilmente, si! Ma non è affatto finita qui. Al momento del suo ritrovamento, Azzurra confessa di essere di essersi allontanata appena scoperto che suo marito era in compagnia di Luigi al momento del suo omicidio. Roberto, quindi, c’entra con la morte dell’uomo? Chi lo sa! Fatto sta che, appena braccato, l’uomo confesserà di esserci lui dietro alla scomparsa di sua nipote Alice, ma di non sapere affatto che fine abbia fatto!

Insomma, un finale di stagione piuttosto travolgente. Siete d’accordo?