E’ un attore amatissimo, sapete chi è sua moglie? E’ la figlia di una star del cinema

E’ un attore amatissimo, ma avete mai visto sua moglie? E’ la figlia di una vera e propria star del cinema.

Impossibile non amare Chris Pratt, attore statunitense di grande successo. E’ Conosciuto in particolar modo per la sua partecipazione alle serie televisive Everwood e Parks and Recreation.

Ha debuttato nel mondo del cinema con ruoli di supporto in numerosi film, tra cui Wanted – Scegli il tuo destino, Bride Wars – La mia migliore nemica, Jennifer’s Body. Come dimenticarlo nel ruolo di Peter Quill, alias Star-Lord, protagonista del film Guardiani della Galassia. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete chi è la moglie dell’attore? E’ la figlia di una star del cinema, un attore che in questi anni ci ha travolto con il suo talento.

Attore amatissimo, chi è sua moglie: è la figlia di una star del cinema

Chris Pratt è un attore amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. L’abbiamo conosciuto grazie ai ruoli che ha portato in scena, sempre in maniera impeccabile. In particolar modo, è conosciuto per la sua partecipazione alle serie televisive Everwood e Parks and Recreation.

Conosciamo tutto della sua carriera, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Pratt ha conosciuto sul set del film Take Me Home Tonight l’attrice Anna Faris e dopo due anni di fidanzamento si sono sposati, nel 2009. La coppia ha un figlio, Jack. Nel 2017 Pratt e la moglie annunciano la loro separazione. Oggi, però, l’attore è felicemente sposato: sapete chi è sua moglie?

Nel 2019 ha sposato Katherine Schwarzenegger, vi dice qualcosa il cognome? Ebbene sì, la moglie dell’amatissimo attore è la figlia di Arnold Schwarzenegger, la star del cinema.

Lei, però, non ha seguito le orme di suo padre, ed è una brillante scrittrice. Nella sua carriera, ha già pubblicato diversi libri e tutti hanno come sfondo tematiche molto importanti. Ovviamente, oltre ad essere una bravissima professionista è anche una bellissima donna. La prima figlia della coppia è nata nell’agosto del 2020, Lilya Maria. Voi eravate a conoscenza di questo amore?