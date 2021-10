Riconoscete l’attrice in foto? L’abbiamo tanto amata in Elisa di Rivombrosa

La riconoscete? E’ l’amatissima attrice che abbiamo tanto amato in Elisa di Rivombrosa.

Una delle soap opere che sicuramente non dimenticheremo è Elisa Di Rivombrosa, che abbiamo avuto il piacere di seguire tra il 2003 e il 2005. La travagliata storia d’amore tra Elisa, una ragazza di umili origini e il conte Fabrizio Ristori, uno dei nobili più amati dell’epoca, ha fatto sognare i telespettatori.

Al fianco dei due protagonisti, i personaggi non sono mancati e abbiamo amato tutti, dall’inizio alla fine. Nello scatto che vi abbiamo mostrato in alto, è fotografata una delle attrici che abbiamo visto nella famosa serie tv: oggi si mostra così, riuscite a riconoscerla? E soprattutto, riconoscete il suo personaggio?

Elisa di Rivombrosa è una serie italiana andata in onda tra il 2003 e il 2005. Da allora, sono passati circa 16 anni, ma è impossibile dimenticarla. La storia d’amore tra Elisa Scalzi e Fabrizio Ristori ha fatto da centro della trama, almeno nella prima stagione.

Dopo la morte del conte, infatti, la trama si sposta nuovamente. Anche l’attrice che vediamo in questa foto ha fatto parte della famosa soap opera. Oggi si mostra così, ma riuscite a riconoscere quale personaggio ha interpretato allora? Siamo certi di sì, perchè gli anni sono passati, ma l’attrice non è affatto cambiata.

Antonella Fattori ha interpretato in ‘Elisa di Rivombrosa’ Anna Ristori, la sorella del conte Fabrizio. Dopo una iniziale fase in cui non vede di buon occhio l’amore tra suo fratello e Elisa, cambia idea, e sappiamo benissimo i motivi.

L’attrice allora era molto più giovane, ma oggi, guardando questo scatto pubblicato sul suo profilo social, dobbiamo ammettere che è sempre più bella. Nella soap, il suo aspetto è stato adattato al personaggio di Anna, ma a parte questo dettaglio, i cambiamenti non sono evidenti, non trovate?