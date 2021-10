In Beautiful la sua storia d’amore con Brooke ha emozionato tutti: no, non è Ridge! L’avete riconosciuto?

Nella soap opera Beautiful la sua storia d’amore con Brooke Logan ha emozionato tutti: no, non è Ridge! Avete riconosciuto l’attore in questo scatto?

Quante storie d’amore sono nate nella soap opera Beautiful? Si, tantissime. In 35 anni di messa in onda, senza interruzioni, abbiamo assistito alla nascita di meravigliose coppie, con tanto di matrimoni, compresi quelli invalidati, interrotti o annullati! Tra le protagoniste assolute della gran parte delle storie d’amore c’è senza dubbio lei, Brooke Logan. Nonostante gli alti e bassi, l’uomo della sua vita è Ridge Forrester, ma c’è un’altra storia che il pubblico ricorda con emozione…

Riuscite a riconoscere l’attore in questo scatto? Ha interpretato un personaggio amatissimo nelle soap, che ha avuto un’intensa storia d’amore proprio con la Logan. Facciamo un tuffo nel passato e scopriamo di chi si tratta!

In Beautiful è stato un grandissimo amore di Brooke Logan: siete riusciti a riconoscere l’attore?

Tra tutte le storie d’amore vissute a Beautiful, ce ne sono alcune che restano nel cuore dei fan. Ridge è, senza dubbio, il vero grande amore di Brooke, ma una relazione vissuta da quest’ultima ha appassionato particolarmente i telespettatori della serie tv americana. IL personaggio di cui vi parliamo oggi ha fatto part della soap dal 2003 al 2012, entrando nel cuore dei fan. Di storie ne ha avute anche lui, in quel di Los Angeles, ma la prima a fargli battere il cuore fu proprio la Logan. Avete capito di chi si tratta?

Si proprio di lui, Nick Marone (nato Payne)! Figlio di Massimo Marone e Jackie, scoprirà di essere il fratellastro di Ridge. Appena arrivato a Los Angeles, Nick vivrà una storia davvero passionale con Brooke. Una storia fatta di alti e bassi, come sempre nella soap, ma dopo anni i due riescono a convolare a nozze. Come detto, anche Nick avrà svariate relazioni negli anni, la più importante di queste proprio con la figlia di Brooke, Bridget, che sposerà!

Ma Nick sarà legato anche a Felicia, a Taylor, a Katie ed Agnes Jones… L’ultima storia, prima di uscire definitivamente di scena, l’ha avuta con Donna Logan. Insomma, un personaggio intenso quello del marinaio Nick Payne. E voi, lo ricordavate?