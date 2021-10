Chiara Biasi vittima di un drammatico furto, si sfoga sui social: le sue parole mettono i brividi, ecco il commento dell’influencer.

La famosa influencer e modella è davvero distrutta. Chiara Biasi è stata vittima di un tragico furto: dei ladri hanno fatto irruzione in casa sua a Milano ed hanno portato via tutto.

Diversi malviventi sono riusciti a portar via da casa di Chiara Biasi un sostanzioso bottino da migliaia di euro. Abbigliamento, accessori griffati, gioielli: la modella si è ritrovata con la casa priva di tutto ciò a cui teneva di più. I ladri, secondo quanto riporta il portale Il Corriere, sarebbero entrati da due finestre del salone: la casa della Biasi, posta al terzo piano, si trova nella zona del parco di Via Palestro. La 31enne originaria di Pordenone si è accorta del furto una volta rientrata nella sua abitazione. Oggi lo sfogo sui social.

Chiara Biasi: “Delusa e ancora molto traumatizzata”, le prime parole dopo il drammatico furto

L’influencer da 3 milioni di follower era uscita di casa intorno alle 22 e probabilmente i ladri hanno seguito ogni mossa prima di esser certi di poter entrare, a colpo sicuro, nella sua abitazione. Per Chiara Biasi queste sono ore davvero difficili.

Con un post sui social, la Biasi ha raccontato tutto il dolore che sta provando: “Mi sento avvilita, delusa ed ancora molto traumatizzata. Sono una donna autonoma, indipendente, forte, che vive sola per scelta. Nonostante ciò, la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro a nessuno” ha cominciato. “Si sono portati via un pezzo della mia vita intera. Ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico quanto appunto per il valore sentimentale”.

“Lavoro da quando avevo 19 anni e tutto ciò che ero riuscita a conquistarmi mi rendeva felice, non per mostrare qualcosa a qualcuno, bensì perché ce l’avevo fatta da sola” ha continuato l’influencer.

“Stiamo facendo qualsiasi cosa perché questa gente venga arrestata, per far sì che altri non subiscano quello che ho patito io: la violazione del mio nido, dei miei spazi, soprattutto della mia intimità” ha precisato la Biasi, prima di concludere il suo lungo messaggio social rivolgendosi ai ladri. “A voi che purtroppo mi spiate da tanto, voglio dire una cosa: godetevi tutto, le MIE borse, i MIEI gioielli, le MIE gioie, i MIEI orologi, le MIE valigie, i MIEI borsoni, i MIEI zaini, i MIEI beauty case, i MIEI vestiti, i MIEI soldi… e tutto ciò che vi siete presi. Io ho e sono ben di più”.

