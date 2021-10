Cortesie per gli ospiti, come è possibile partecipare al programma? In molti ve lo sarete chiesti, ma la procedura è davvero semplicissima.

Anche voi avete una particolare predisposizione per la cucina e una persona che condivide questa passione con voi? Cortesie per gli ospiti è il programma adatto per voi! Mettervi in sfida con un’altra coppia, può essere davvero divertente! A questo punto, però, ci chiediamo: come è possibile partecipare al programma? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo,è davvero semplicissimo!

È uno dei programmi secolari di Real Time, Cortesie per gli ospiti. Andato in onda per la prima volta nel 2005, il reality show ha riscosso un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Tanto è vero che, proprio in questo ultimo periodo, sta andando in onda la sua ultima e quindicesima edizione. Sarà per la simpatia dei tre conduttori, ma anche della diversità e specialità dei concorrenti, fatto sta che il programma continua ad essere uno dei veri e propri ‘must’ della televisione italiana. Siete curiosi, però, di sapere come si partecipa al programma?

Come è possibile partecipare a Cortesie per gli ospiti?

Siete dei sostenitori accaniti di Cortesie per gli ospiti e, vedendo le puntate da casa, vi è venuta la voglia di prendervi parte? Ebbene: farlo non è assolutamente difficile! Prendere parte al programma di Real Time, infatti, non ha bisogno di requisiti particolari, ma ovviamente bisogna iscriversi ai casting.

Com’è possibile partecipare a Cortesie per gli Ospiti? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’iscrizione sia davvero semplicissima. Procediamo con ordine. L’unica cosa da fare per potersi iscrivere ai casting è andare su ‘casting Real time’. E cercare il programma Cortesie per gli ospiti. Una volta fatto questo, quindi, non bisogna fare altro che cliccare sul link apposito per l’iscrizione, inserire i propri i dati e il gioco è fatto. Un vero e proprio gioco da ragazzi, parliamoci chiaro!

Cosa aspettate? Volete mettervi in gioco e vincere i premi messi in palio dal programma, correte immediatamente ad iscriversi. Non ve ne pentirete!