Come è possibile mettersi in contatto con la dottoressa Pimple Popper?

Lei è la dottoressa Pimple Popper, ma è possibile mettersi in contatto con lei? Assolutamente si: scopriamo insieme come farlo!

Abbiamo conosciuto ed amato la dottoressa Emma Craythorne, ma parlando della pelle e delle sue ‘problematiche’, non possiamo fare a meno di parlare anche di lei: la dottoressa Pimple Popper o meglio conosciuta la dottoressa Schiacciabrufoli.

Protagonista indiscussa del programma che va in onda ogni Mercoledì su Real Time, la splendida dermatologa ascolta le storie dei suoi pazienti che, a causa di problemi legati alla loro pelle, vivono dei veri e propri drammi. Nel suo studio, come abbiamo potuto constatare nel corso degli episodi, arrivano dei casi piuttosto disperati. Eppure, la bella Sandra Lee sa sempre come uscirne vittoriosa. Quello che, però, adesso noi ci chiediamo è: è possibile mettersi in contatto con lei? Se anche voi siete rimasti affascinati dalla sua gentilezza e della sua immensa professionalità, sappiate che potete rivolgervi senza alcun tipo di problema. Come è possibile? La risposta è davvero semplicissima. E saremo proprio noi a spiegarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

La dottoressa Pimple Popper, com’è possibile mettersi in contatto con lei?

È tra le protagoniste del programma La dottoressa Pimple Popper, la splendida Sandra Lee. Dermatologa e youtuber di una certa fama, la dottoressa vanta di un successo davvero clamoroso. Siete curiosi, però, di sapere come è possibile mettersi in contatto con lei? Così come il dottor Nowzarada, anche con la simpaticissima Sandra è possibile mettersi in contatto. E, vi assicuriamo, farlo non è affatto difficile.

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che è possibile farsi visitare presso la sua clinica Skin Physicians and Surgeons. Armatevi di pazienza, però: sembrerebbe che la lista sia piuttosto lunga. E che i tempi di attesa potrebbero essere piuttosto lunghi. Ma non è affatto finita qui. Se proprio avete intenzione di farsi visitare dalla famosissima dermatologa, ma non volete aspettare tantissimo tempo, potete anche fare i casting per prendere parte al programma. Iscriversi non è affatto difficile! Basterà, infatti, inviare un’email presso questo indirizzo: [email protected] Ed allegarvi tutti i documenti necessari. A partire, quindi, una breve e perfetta lettera di presentazione fino ad un video in cui si mostra l’infezione alla pelle ed una propria foto.

Cosa aspettate? Se anche voi avete queste esigenze, candidatevi subito!