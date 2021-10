Da Non è la Rai ad attrice di successo, siete riusciti a riconoscere questa splendida ragazza in foto? Aveva poco meno di 20 anni, incredibile.

Non è la Rai è stato uno dei programmi cult della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Come è stato altrettanto incredibile il clamore conseguito delle sue partecipanti.

Nel corso delle sue cinque stagioni, nello studio televisivo del programma si sono alternate tantissime e giovanissime ragazze. Alcune di loro, dopo la partecipazione a Non è la Rai, hanno letteralmente sfondato nel mondo dello spettacolo. Ed altre, invece, dopo un iniziale successo, hanno deciso di ritirarsi. Tra coloro che, però, sono diventate famosissime ed hanno intrapreso una carriera incredibile, non possiamo fare a meno di ricordarci proprio di lei! Quando ha preso parte alla primissima edizione di Non è la Rai, la giovane ragazza aveva poco meno di 20 anni, eppure alle spalle già contava di una carriera incredibile. Vincitrice di un concorso di bellezza, protagonista di alcuni spot pubblicitari e piccoli ruoli in diversi film, poi Non è la Rai e da lì il resto è storia. Voi l’avete riconosciuta? Oggi è un’attrice famosissima.

Da Non è la Rai ad attrice famosissima, sapete dirci chi è in questa foto?

Seppure prima di Non è la Rai abbia già lavorato nel mondo dello spettacolo, è proprio la trasmissione di Gianni Boncompagni che le consente di iniziare una carriera incredibile. Tanto è vero che ad oggi, a distanza di più di 30 anni dalla sua prima apparizione nello studio televisivo, la splendida e giovane ragazza è un’attrice famosissima. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo: già ai tempi, la giovane aveva dimostrato di avere la stoffa per questo mestiere. E la sua carriera oggi ce lo conferma.

Quello che, però,adesso vogliamo chiedervi è: voi l’avete riconosciuta? Nella foto mostrato in altro, la ragazza è immortalata proprio durante la sua partecipazione a Non è la Rai, ma chi è? Beh, è davvero impossibile non riconoscerla: è la splendida Claudia Gerini. Poco meno che ventenne nella famosissima trasmissione Mediaset, l’attrice romana è rimasta identica e sempre bellissima.

Voi l’avevate riconosciuta?