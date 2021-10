È davvero impossibile dimenticarci del giovane ed affascinante David nel film ‘Paradise’: oggi ha 60 anni e si mostra proprio così.

Dimenticare questo grandissimo film è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di ‘Paradise’, la pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 1982. E, sin dal primo momento, ha riscosso un successo davvero impressionante. Vero e proprio cult del cinema, il film continua ad essere amatissimo. Come altrettanto indimenticabili sono i suoi attori.

In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della giovanissima Sarah. E di come sia diventato all’età di 64 anni. Adesso, non ci resta che mostrarvi com’è cambiato nel corso degli anni lui: il bellissimo David. Con i suoi occhi azzurri e i riccioli biondi, il giovanissimo attore ha incantato e fatto innamorare milioni e milioni di spettatori. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? Sono trascorsi esattamente 39 anni dall’uscita della pellicola cinematografica, ma com’è cambiata nel corso del tempo? Ad oggi, da quanto si apprende dal web, l’attore ha ben 60 anni. Eppure, vi assicuriamo: il suo fascino è del tutto intramontabile. Eccolo.

Ricordate David di Paradise? Vederlo oggi vi lascerà a bocca aperta

Aveva soltanto 22 anni quando, davvero giovanissimo, il buon Willie Aames vestiva i panni di David nel film ‘Paradise’. Piccolissimo, ma con un talento davvero incredibile, l’attore ha incrementato ancora di più la sua carriera. Ed ha continuato a cavalcare l’onda del successo.

Dal famosissimo film, sono trascorsi esattamente 39 anni, eppure siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Aames abbia ben 60 anni. Eppure, vedendo i suoi recentissimi scatti su Facebook, possiamo affermarvi che il suo fascino è rimasto completamente invariato. La sua filmografia, da quanto si legge, termina nel 1985. E, nel 2016, vi è stata la sua ultima apparizione televisiva. Nonostante questo, però, il suo successo continua ad essere davvero incredibile. Bando alle ciance, però: siete pronti a scoprire insieme com’è oggi? Ci pensiamo immediatamente!

Insomma, che dire: che abbia 22 anni o ne abbia 60, il buon Willie Aames è sempre fascinosissimo. Non credete anchevoi?