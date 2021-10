Sono diventati genitori: dolcissimo annuncio, è nata Luce Althea; splendida notizia per l’amatissima coppia.

È arrivata la notizia tanto attesa dai fan della coppia! Proprio oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, sono diventati genitori per la prima volta. Ad annunciarlo sono stati proprio loro, postando una dolcissima foto sui suoi profili Instagram.

Pioggia di auguri per i neo genitori della piccola, il cui nome è originalissimo: Luce Althea. In seguito tutti i dettagli di questa meravigliosa notizia.

È nata Luce Althea: l’annuncio della coppia è appena arrivato, sono diventati genitori per la prima vola!

“Adesso non sono sola, non siamo soli, adesso siamo noi tre”. Con queste parole, lo scorso aprile, l’ex ballerina di Amici ha annunciato di essere in dolce attesa. Una notizia che ha emozionato tutti, amici, fan e colleghi della coppie. Ebbene, poche ore fa è arrivata la notizia tanto attesa: è nata la piccola Luce Althea! Una notizia che era nell’aria: attraverso i social, la conduttrice aveva raccontato che la nascita era prevista per il 15 ottobre.

L’annuncio è arrivato proprio dalla coppia, attraverso i propri profili social: una foto dolcissima in cui il neo papà bacia la neo mamma sulla fronte, poco dopo la nascita della bambina. Di chi stiamo parlando? Di Lorella Boccia e Niccolò Presta! Lei è stata prima concorrente poi conduttrice nel daytime di Amici, lui è un imprenditore, figlio del noto agente televisivo Lucio Presta. Si sono conosciuti grazie a Ciao Darwin, dove lei era ballerina e lui lavorava dietro le quinte.

Tantissimi i volti noti che hanno lasciato un messaggio di auguri sui social per la nascita della bambina. Da Paola Perego ( attuale moglie del papà di Niccolò) a Sabrina Ghio, da Anna Tatangelo ad Elisabetta Gregoraci, ma anche tantissimi ex protagonisti di Amici, il talent dove la Boccia è diventata famosa. Una notizia meravigliosa per la coppia, che si è unita in matrimonio nel 2019. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore a mamma Lorella e papà Niccolò… e benvenuta al mondo dolce Luce Althea!