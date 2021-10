Interpreta Filippo in Un posto al sole: ricordate dove abbiamo visto l’attore?

Nella famosissima soap opera Un posto al sole interpreta Filippo: ma ricordate dove abbiamo già visto l’attore?

Un posto al sole è una famosissima e seguitissima soap opera italiana, che riscontra un meritato successo.

Dal 1996 non si è più fermata e va in onda su Rai Tre. Ambientata a Napoli, è stata interamente prodotta in Italia ed è la più longeva, con migliaia di episodi.

Le trama segue le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, e rispecchia la realtà contemporanea. La soap sviluppa temi importanti, come abbandono di animali, sfruttamento, stalking, adozione, criminalità, divorzio/separazione, incidenti stradali, e tanti altri. Negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione dei telespettatori vi è la situazione che coinvolge Serena e Filippo. L’uomo ha perso la memoria in seguito ad un’operazione e sta cercando di instaurare un rapporto con sua moglie, incinta. L’attore che interpreta Sartori è Michelangelo Tommaso. In Un posto al sole è arrivato nel 2002, ma nel corso di questi anni, ha preso parte ad altri film e serie tv: ricordate dove l’abbiamo visto?

In Un posto al sole interpreta Filippo: dove abbiamo già visto l’attore

In questi ultimi giorni, al centro dell’attenzione dei telespettatori che seguono Un posto al sole, c’è la situazione che vede coinvolti Filippo e Serena. L’uomo ha perso la memoria dopo un’operazione, subita per motivi di salute. Con la moglie, sta cercando di recuperare i rapporti, in modo graduale, ma gli ostacoli tra di loro non mancano.

Filippo, lo sappiamo benissimo, è interpretato dall’attore Michelangelo Tommaso. Voi, ricordate dove l’abbiamo già visto? Tommaso dopo alcune rappresentazioni teatrali, debutta sul piccolo schermo con nella serie TV Compagni di scuola, in onda su Rai2 nel 2001. Nel 2002 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, dove interpreta il ruolo di Filippo Sartori. Ottiene dei piccoli ruoli nei film Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell, al fianco delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, e Gangs of New York.

L’attore appare anche in una puntata della serie di Canale 5, R.I.S. 2 – Delitti imperfetti e nel film Saturno contro, e appare nel film Le ali. Michelangelo Tommaso può vantare di una grande carriera ricca di successi e grandi soddisfazioni.