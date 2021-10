Francesco Mandelli è un comico ed attore amatissimo, ma avete mai visto i suoi genitori? Sono insieme da una vita: che coppia!

Siete pronti ad una nuova puntata Honolulu? Andato in onda per la prima volta esattamente diverse settimane fa su Italia Uno, il varietà condotto da Francesco Mandelli e la bellissima Fatima Trotta ha riscosso un successo davvero impressionante. D’altra parte, coi tempi che corrono, un po’ di sano e pure divertimento, diciamoci la verità, ci vuole tutto.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso di questa seconda puntata, scopriamo qualche cosa in più su uno dei suoi due conduttori. Stiamo parlando proprio di Francesco Mandelli. Debuttato sul piccolo schermo nel 1998, il comico ed attore è riuscito a costruirsi in tutti questi anni una carriera davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita? Recentemente, vi abbiamo parlato della sua compagna. E vi abbiamo ampiamente mostrato la sua bellezza. Adesso, invece, siete curiosi di conoscere i suoi genitori? Ecco, voi li avete mai visti? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo: sono una coppia splendida!

Leggi anche –> Francesco Mandelli, ricordate dove l’abbiamo già visto? Impossibile dimenticarlo lì

Francesco Mandelli, conoscete i suoi genitori? Sono splendidi insieme!

Oltre a vantare di una sfera professionale ricca di successi, Francesca Mandelli può dire di avere una vita sentimentale piuttosto prospera. Fidanzato con Luisa Bertoldo e padre della piccola Giovanna dal 2015, il comico ed attore milanese è felicemente innamorato delle due donne della sua vita. Tralasciando, però, quest’aspetto, cosa sappiamo dei suoi genitori?

Leggi anche –> Fatima Trotta appena diciottenne: lo scatto del passato che non abbiamo mai visto

Voi, ad esempio, avete mai visto i suoi genitori? Ci pensiamo noi! Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sul loro conto sono davvero minime se non nulle. Seppure attivissimo sul suo canale social, il buon Mandelli ha raramente condiviso scatti in compagnia dei suoi genitori. Quello che vi mostreremo tra qualche istante, infatti, l’abbiamo rintracciato spulciando con attenzione il suo account. E risale a diversi anni fa. Nonostante questo, però, non si può fare a meno di notare una cosa: quanto amore ci sia in famiglia. Supponiamo, infatti, che i suoi genitori stiano insieme da una vita. E che, con il frutto del loro amore, hanno messo su una famiglia davvero splendida. Eccoli tutti insieme in un giorno piuttosto speciale.

Sono davvero stupendi, vero?