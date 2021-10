Gianni Morandi ricorda il drammatico incidente: racconto da brividi

Torna ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo: primo personaggio a raccontarsi è Gianni Morandi, vittima lo scorso marzo di un grave incidente.

Ci siamo: stasera, mercoledì 20 ottobre, torna finalmente a grande richiesta ‘L’Intervista’, altro successo di Maurizio Costanzo. Il programma di cui il famoso giornalista è autore e conduttore ci mostra alcuni personaggi molto noti visti dal loro lato più privato e meno pubblico.

Una prospettiva diversa quindi, nella quale raramente abbiamo occasione di conoscerli. Le altre edizioni del programma hanno visto avvicendarsi sulla poltrona rossa volti dello sport, dello spettacolo, della politica e ciò che è emerso da quelle ‘chiacchierate’ si è rivelato sempre interessante.

Questa sera, ad inaugurare il nuovo ciclo di puntate sarà un artista amatissimo fin dai suoi esordi. Parliamo di Gianni Morandi, cantante dalla strepitosa carriera che dagli anni ’60 ad oggi continua a stare sulla cresta dell’onda. Tra famiglia, amori, dischi, film, Morandi ha raccontato gli episodi più significativi della sua vita e anche quelli più drammatici come il bruttissimo incidente di cui è stato vittima lo scorso marzo.

Gianni Morandi, “Bastavano 10 secondi in più”: l’artista racconta il terribile incidente

Sono trascorsi alcuni mesi da quando la notizia dell’incidente di Gianni Morandi riempì tutti i siti e le pagine dei giornali, ma quel ricordo è ancora vivo nella sua mente. Un momento difficilissimo, in cui ha rischiato seriamente e che ha ricordato ai microfoni di Costanzo.

“Abito in campagna, da 15-20 anni faccio potatura, pulizia, raccolgo sterpaglie… Ho una specie di buca alta un metro dove metto dentro tutto e ogni tanto brucio… Quel giorno lì avevo in mano un forcale e spingendo un pezzo di legno che era rimasto fuori da questo braciere… Io sono caduto dentro”, dice Morandi che è stato costretto ad una lunghissima convalescenza come hanno mostrato le sue foto di quel periodo. “Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori… Piangevo come un bambino…Mi ha colpito le mani, le ginocchia, tutti i glutei, il braccio…”, ha continuato.

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi: “Poteva essere una tragedia definitiva”, ha commentato Costanzo. “Bastavano 10 secondi in più, secondo me – ha confermato Gianni – perché poi svieni dal dolore…”.

Fortunatamente il viso e la pelle non sono risultati compromessi da quanto accaduto e i tantissimi fan ne sono stati davvero contenti. Siete pronti a gustarvi l’appuntamento di stasera con ‘L’Intervista’ su Canale 5?