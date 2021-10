Kanye West, decisione importante: cambierà per sempre la sua vita

Il cantante Kanye West ha preso una decisione che cambierà per sempre la sua vita: di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta

Kanye West, famoso cantante nonché compagno di Kim Kardashian, ha preso una decisione che cambierà per sempre la sua vita. La notizia è arrivata nelle ultime ore e molti sono rimasti scossi. Di seguito vi spieghiamo cosa ha deciso di fare il cantante.

LEGGI ANCHE: Kim Kardashian, la confessione sul divorzio da Kanye West: “Mi sento una fallita”, il racconto a cuore aperto

Kanye West, decisione importante: di cosa si tratta

Kanye è un rapper, beatmaker, produttore discografico e cantautore nato ad Atlanta, negli Stati Uniti. West si è fatto notare come produttore per l’etichetta Roc-A-Fella Records, contribuendo all’album di Jay-Z e producendo canzoni di successo per molti artisti musicali del calibro di Alicia Keys o Janet Jackson.

LEGGI ANCHE: Kim Kardashian e Kanye West, brutta notizia: la decisione sembra essere definitiva

Ha pubblicato il suo primo album, “The College Dropout”, nel 2004. I suoi primi cinque album da solista hanno raggiunto il disco di platino negli Stati Uniti e sono stati ampiamente acclamati dalla critica, oltre a ricevere numerosi premi. In generale, tutti i suoi progetti musicali hanno avuto un grande successo commerciale: otto album consecutivi su dieci hanno raggiunto il primo posto della classifica degli album statunitense.

LEGGI ANCHE: Kim Kardashian e Kanye West, indiscrezione choc: cos’è successo alla coppia

Con una vendita complessiva di 140 milioni di singoli e 20 milioni di album a livello mondiale, West è uno degli artisti ad aver venduto di più a livello digitale nel corso della storia della musica. Oltre alla musica, West dedica molto tempo anche alla moda: ha collaborato con Adidas, Nike e Louis Vuitton ed ha fondato un team di produzione creativa, DONDA, che lavora in ambito musicale e cinematografico.

È particolarmente attivo anche in politica e si è candidata anche alle elezioni presidenziali statunitensi che si sono svolte nel novembre del 2020.

Negli ultimi giorni, il famoso rapper ha preso una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Da oggi, il cantautore statunitense non si chiamerà più con il suo nome e cognome, ma con il suo soprannome. Per tutti, dunque, non sarà più Kanye West, bensì Ye. Per il pubblico sarà difficile abituarsi, ma la decisione del rapper sembra davvero inamovibile.