Love is in the air, brutta notizia per i fan: nessuno se lo sarebbe aspettato

Brutta notizia per i fan di “Love is in the air”, nessuno se lo sarebbe aspettato: ecco di che cosa stiamo parlando

Arriva una brutta notizia per i fan di “Love is in the air”, serie televisiva turca in onda su Canale 5. I telespettatori non se lo sarebbero aspettati per nessun motivo al mondo. Di seguito vi diciamo di cosa stiamo parlando, ma vi assicuro che non sarà una bella sorpresa per voi.

Love is in the air, brutta notizia per i fan

Love is in the Air è un seria televisiva turca, trasmesso su Fox. La serie tv è stata trasmessa anche in Italia su Canale 5 dal 31 maggio 2021 in day-time. La trama ruota attorno alla storia d’amore tra Eda e Serkan. I personaggi principali sono interpretati da Hande Ercel e Kerem Bursin.

La serie televisiva ha avuto un gran successo in Italia. I telespettatori si sono affezionati alla storia d’amore tra Eda e Serkan. In Italia la serie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Dal 18 settembre 2021 la serie è approdata anche il sabato; mentre dal 10 ottobre 2021 la serie è andata eccezionalmente in onda anche di domenica.

Adesso, però, arriva una brutta notizia per i fan di “Love is in the air”. A partire dal 2022, infatti, ci saranno grandi novità per la rete del Biscione. Una di queste riguarderà proprio la serie televisiva turca. Tra gennaio e febbraio 2021 andranno in onda le ultime puntate della seconda stagione di “Love is in the air”. I telespettatori dovranno dunque dire addio all’amatissima serie tv.

Al momento non sappiamo cosa andrà in onda al posto di “Love is in the air”. È probabile che i vertici di Mediaset decidano di mandare in onda “Brave and Beautiful”, altra serie tv amatissima dal pubblico italiano. La soap opera dovrebbe andare in onda sempre per quaranta minuti circa. La rete del Biscione, inoltre, ha acquistato i diritti anche di una serie televisiva spagnola, “Dos vidas”. La serie tv andrà presto in onda in Italia.