Massimo Giletti, brutto ‘incidente’: avete visto cos’è successo?

Brutto ‘incidente’ per Massimo Giletti, il conduttore televisivo si è presentato così a La7: avete visto cos’è successo?

Il conduttore televisivo Massimo Giletti è stato protagonista – suo malgrado – di un brutto ‘incidente’. L’uomo è stato costretto a presentarsi così nella rete in cui lavora. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo al conduttore televisivo.

Brutto ‘incidente’ per Massimo Giletti

Massimo Giletti è uno dei conduttori televisivi più amati della televisione italiana. Ha esordito come giornalista nel 1988, ma ha raggiunto poi il successo come conduttore negli anni ’90. I primi programmi presentati sono stati i contenitori di Rai 2 “Mattina in famiglia”, “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. In seguito è poi divenuto il volto di punta di Rai 1, conducendo il programma domenicale L’arena dal 2004 al 2017. Dopo la soppressione del programma, Giletti ha deciso di lasciare la Rai passando a LA7. Il conduttore ha portato il format nella rete di Cairo e da anni è al timone di “Non è l’Arena“.

Nelle ultime ore, Giletti è stato protagonista – suo malgrado – di un brutto ‘incidente’. Il conduttore televisivo si è fratturato il naso. Nel video di presentazione della prossima puntata di “Non è l’Arena”, in onda domani sera su La 7, il conduttore ha svelato: “Ogni tanto gioco ancora a calcio. Ci si può anche fratturare…“. Il conduttore dunque si è fratturato il naso giocando a calcio. Domani sera, però, il conduttore sarà regolarmente in onda con la nuova puntata di “Non è l’Arena”.

Anticipazioni Non è l’Arena 20 ottobre 2021

Domani, mercoledì 20 ottobre 2021, andrà in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”. Nel video di presentazione della puntata, il conduttore Massimo Giletti ha annunciato quali saranno i temi della puntata. Il presentatore ha annunciato che ci sarà un’inchiesta molto importante: “Andremo a vedere cosa sta succedendo a Salerno. C’è un’inchiesta molto pesante sul modo in cui si ottengono i voti per diventare sindaco. Abbiamo in mano delle intercettazioni molto importanti“. Il conduttore ha quindi dato appuntamento ai telespettatori per domani sera.