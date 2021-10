Non si è più visto in tv, ma in tanti lo ricordano al Grande Fratello 6: sono passati 15 anni, che trasformazione!

Il suo percorso al Grande Fratello 6 non passò affatto inosservato: nonostante sia sparito dalla tv, lasciò il segno nel reality.

Era il 2006 e da gennaio ad aprile su Canale 5 andò in onda la sesta edizione del reality più famoso in Italia, il Grande Fratello. Ci sarebbe voluto ancora molto tempo prima della nascita della versione Vip e al timone c’era per la prima volta Alessia Marcuzzi.

Tra i concorrenti che presero parte al programma ce ne furono vari che hanno poi continuato la loro carriera nel mondo dello spettacolo: Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Simon Falsaperla, Francesca Cipriani.

Anche quelli di cui non abbiamo più avuto notizie hanno avuto comunque un ruolo fondamentale nel successo di quella stagione vinta da Augusto De Megni. Uno di loro fu Pier Renato Esposito, medico anestesista napoletano che diede un bel po’ di filo da torcere ai compagni d’avventura.

Grande Fratello 6, ricordate Pier Renato? Com’è diventato e cosa fa oggi

Arrivato nella famosa casa di Cinecittà in un secondo momento, Pier Renato rimise in discussione tutte le dinamiche del gruppo. Definito spesso cinico dai coinquilini, il giovane napoletano si fece apprezzare dal pubblico per la sua intelligenza molto poco incline al buonismo.

Per lui l’esperienza del Grande Fratello fu solo una parentesi e la sua carriera è proseguita in sala operatoria come medico anestesista. In questa foto abbastanza recente tratta dal suo profilo Facebook, lo ritroviamo abbastanza cambiato.

Con la barba brizzolata, qualche capello in meno e gli occhiali da sole non lo si riconoscerebbe al primo impatto, ma scommettiamo che i più affezionati al GF non avranno dubbi al riguardo: è proprio lui, incredibile!