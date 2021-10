Oggi conosciamo Francesco Montanari così, ma l’avete mai visto in questo scatto del passato? Il ‘dettaglio’ non sfugge.

Proprio questa sera, è iniziata la terza stagione della serie televisiva Il Cacciatore. Al centro dell’attenzione, le vicende di Saverio Barone.

un giovane PM che nei primi anni novanta diventa il protagonista della ‘caccia’ ai mafiosi nella stagione successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Leggi anche Il Paradiso delle signore, l’attrice convolerà a nozze: la proposta di matrimonio è stata sorprendente

La serie è ispirata alla vera storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella. Dovrebbe essere divisa in quattro serate, perchè in totale le puntate sono otto, e avere così termine il 10 novembre. Il Protagonista, Saverio, come sappiamo, è interpretato da Francesco Montanari, fin dall’inizio, quando è andata in onda per la prima volta. Oggi conosciamo l’attore così, ma l’avete mai visto in questo scatto del passato?

Stiamo vedendo Francesco Montanari così, ma l’avete mai visto in questo scatto passato?

Francesco Montanari è un attore molto amato, e gode di una ampia popolarità. E’ diventato famoso per la sua partecipazione, nel ruolo del “Libanese“, in Romanzo criminale – La serie, una serie tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Da quel momento, non si è più fermato.

Leggi anche Chi è Francesco Montanari: Romanzo Criminale, carriera e vita privata

Proprio questa sera, mercoledì 20 ottobre, è iniziata la nuova stagione che lo vede protagonista, Il Cacciatore. Questa terza stagione sarà ricca di colpi di scena, e vedrà il suo personaggio, Saverio, non più muoversi da solo, ma farsi aiutare da una squadra. Oggi, conosciamo Montanari così, ma avete mai visto questo scatto del passato?

La foto risale al 2011. Sono passati pochi anni, ma quel ‘dettaglio’ non sfugge, ve ne siete accorti? E’ praticamente uguale, a parte i capelli, non trovate? Francesco Montanari è un attore molto affermato adesso. Ha alle spalle una ampia carriera, divisa tra le interpretazioni di tanti personaggi diversi.

Dal 2018 è presente nella serie di rai due Il Cacciatore, nei panni di Saverio Barone, interpretazione che gli ha consegnato il premio come miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes International Series Festival.