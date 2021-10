Pierpaolo Pretelli, cosa faceva prima del successo? Salta fuori solo adesso; il retroscena sull’ex concorrente del GF Vip.

Un momento magico, quello che sta vivendo Pierpaolo Pretelli. Dopo l’esperienza nella casa del GF Vip 5, per l’ex velino una serie di splendide opportunità. Dal singolo di gran successo pubblicato questa estate, alla partecipazione a Tale e Quale Show, dove sta dimostrando di avere enorme talento. E, naturalmente, il grande amore trovato proprio nella casa: la storia con Giulia Salemi procede a gonfissime vele. Solo qualche anno fa, però, la sua vita era ben diversa.

Intervistato dal settimanale Di Più, Pierpaolo ha raccontato le emozioni e le sensazioni di questo splendido momento per lui, rivelando alcuni retroscena del suo passato. Sapete che lavoro faceva circa un anno fa?

LEGGI ANCHE ——->Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più innamorati: “Lo immaginavo così”, la dolcissima dedica sui social

Pierpaolo Pretelli prima del successo: che lavoro faceva prima del successo?

Una vera e propria schiera di fan pronti a sostenerli e seguirli in ogni impegno. Parliamo dei “Prelemi”, i fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i due ex gieffini che si sono innamorati proprio nella casa più spiata della tv. Fan pronti a supportarli sempre, proprio come fanno ogni venerdì, aiutando Pierpaolo con i voti social a Tale e Quale Show. Un sogno che si realizza per Pretelli, che sin da piccolo si divertiva ad imitare.

A Di Più, Pierpaolo ha raccontato di non aver mai potuto immaginare di arrivare ad imitare in tv, soprattutto in un programma prestigioso come quello condotto da Carlo Conti. E soprattutto perché, fino a poco fa, era un altro il suo lavoro.

LEGGI ANCHE —->Tale e Quale Show, Pierpaolo veste i panni di Achille Lauro: avete visto cos’è successo? È impensabile

LEGGI ANCHE —->Tale e Quale Show, il commento di Malgioglio ‘imbarazza’ Pierpaolo: attimi di tensione in studio

“Non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mia carriera nello spettacolo sembrava finita per sempre”, ha raccontato a Di Più. “Finalmente posso fare vedere le mie doti di “intrattenitore”, il mio lato più artistico, se si può definire così. Anche se so di avere ancora molto, moltissimo da imparare.” Riuscirà Pierpaolo a salire sul gradino più alto del podio?