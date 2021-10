Prima ha abbandonato Vite al Limite, poi ha preso una decisione clamorosa: il colpo di scena è davvero choc, cos’è esattamente successo.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, c’è da ammetterlo, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed incontrare, seppure tramite lo schermo di un televisore, delle storie davvero incredibili. C’è chi, ad esempio, ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan perché attanagliato da un peso piuttosto eccessivo dovuto ad un dramma dell’infanzia. O chi, invece, attribuiva la colpa dei suoi chili in più a delle cattive abitudini alimentari.

Tra tutte queste storie, però, non possiamo fare a meno di ricordarci proprio di quella che riguarda tre fratelli. Conosciuti anche come i fratelli da una tonnellata, i tre giovanissimi hanno deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniani perché impossibilitati a vivere una vita serena e tranquilla! Come abbiamo potuto constatare in questi lunghi mesi, non tutte le storie hanno un lieto fine. C’è chi, ad esempio, fortemente desideroso di ritornare in forma, rispetta dalla a alla z il programma del chirurgo iraniano. E chi, invece, non riesce e, molto probabilmente, nemmeno ci prova. Ne è l’esempio lampante Clarence, uno dei tre fratelli Perrio. Il giovane prima ha abbandonato il programma, poi ha preso una drastica decisione.

Clarence prima ha abbandonato il programma, poi ha preso una clamorosa decisione: cos’è accaduto

Insieme alle sue sorelle Roshanda, che ad oggi è apparsa ai nostri occhi completamente irriconoscibile, e Brandie, Clarence ha deciso di partecipare a Vite al Limite. Ed è stato uno dei protagonisti della sua sesta stagione. Con un peso che raggiungeva i 264 kg a soli 33 anni, l’uomo ha chiesto aiuto al buon dottor Nowzaradan. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare, come si suol dire. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, nel bel mezzo del suo percorso nella clinica, Clarence abbia abbandonato il programma. Un colpo di scena davvero clamoroso, non c’è che dire. Ma no è l’ultimo.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che dapprima Clarence abbia abbandonato la clinica di Houston ed, in seguito, abbia deciso di prendere una drastica decisione: continuare a dimagrire da solo! Prima della fine del suo percorso, l’uomo aveva perso solo 65 kg. Adesso, vedendolo su Facebook, sembrerebbe essere tutt’altra persona. Non sappiamo quanti chili abbia perso ora, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: è davvero irriconoscibile!

