Il primo incontro sul set, adesso si sono sposati: i due amatissimi attori sono diventati marito e moglie

I due amatissimi attori si sono sposati: il primo incontro sul set, da allora sono più innamorati che mai.

Il matrimonio è stato celebrato, sembrerebbe, proprio in gran segreto. I due amatissimi attori si sono sposati, in un bellissimo posto nel Messico. La donna, pochi giorni fa, l’ha rivelato, pubblicando alcuni scatti che hanno subito catturato l’attenzione dei follower.

Nelle foto, l’attrice ha mostrato un cuore disegnato sulla spiaggia, con la data del matrimonio al suo interno, e in successione, ha mostrato una sua foto, da sola, e subito dopo uno scatto con i due anelli nuziali. Il fidanzamento ufficiale era stato annunciato nel 2019. La coppia era insieme da circa sei anni, e pochi giorni fa, si sono detti ‘sì’. Ma esattamente di chi stiamo parlando?

Si sono conosciuti sul set, adesso si sono sposati: i due amatissimi attori sono diventati marito e moglie

La notizia è di pochi giorni fa, i due amatissimi attori sono diventati marito e moglie. Adam DeVine e Chloe Bridges si sono sposati. La data di celebrazione del matrimonio non era stata annunciata, anche se, l’attrice, nei giorni scorsi, aveva rivelato che era molto vicina.

E’ stata Bridges, a pubblicare degli scatti che fanno ben capire. Ha mostrato un cuore disegnato su una spiaggia, e al suo interno la data del matrimonio, ovvero il 10-2021. In successione, vediamo lei, e subito dopo, le mani di entrambi con le fedi nuziali. Ovviamente, il post ha catturato subito l’attenzione dei follower e in poco tempo, sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni per la lieta notizia. I due attori, 37 anni lui e 29 anni lei, si sono sposati, sembrerebbe, a Cabo San Lucas, in Messico.

Adam DeVine e Chloe Bridges si sono messi insieme nel 2015 dopo essersi conosciuti sul set di The Final Girls.

A quanto pare, il set del famoso film ha fatto da cupido, e i due amatissimi attori si sono innamorati. Sono insieme da sei anni e soltanto nell’ottobre del 2019, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale. Oggi, sono diventati marito e moglie!