Ha deciso di mettere definitivamente un punto al ‘flirt’ con Gianmaria Antinolfi: Sophie Codegoni nel giardino del GF VIP è stata chiara.

Nella Casa del GF VIP i rapporti e le relazioni tra i concorrenti entrano nel vivo! L’amore però non sembra sbocciare come accaduto negli altri anni.

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni nelle ultime settimane sembravano avvicinarsi sempre di più. Qualcosa negli ultimi giorni è cambiato: l’ex tronista non sopporta più l’imprenditore ed il suo modo di gestire la relazione con Soleil Sorge, sua ex. Secondo Sophie, Gianmaria non riesce a distaccarsi da lei. Ha rimproverato più volte la sua mancanza di carattere e nelle ultime ore ha deciso di mettere un punto al loro flirt.

GF VIP, Sophie Codegoni mette un punto con Gianmaria: “Non sei la persona giusta per me”

Nelle ultime ore Sophie Codegoni si è mostrata piuttosto dura con Gianmaria Antinolfi. I due concorrenti del GF VIP sembravano protagonisti di un flirt ma negli ultimi giorni la rosa sembra essersi appassita. La giovane è estremamente ferma sulla sua posizione: ha deciso di mettere un punto alla loro ‘conoscenza’.

“Mi piaci esteticamente, non mentalmente. Non vedrei mai una storia con te. Noi viviamo insieme da un mese. Sei tu che non ti sei fatto conoscere, ti sei fatto vedere e conoscere così. Ti ho dato del tempo, non ho tempo da perdere. Non sei la persona giusta per me, ho perso energia da quando c’è questa situazione. Sei furbo. Parli e poi a fatti sei veramente imbarazzante. Ricordati che le parole valgono zero” sono state le parole della Codegoni.

Gianmaria ha provato più volte a difendersi, accusando la sua inquilina di non aver conosciuto nulla di lui. “Mi stai accusando di una cosa assurda” ha risposto l’imprenditore.

Se negli ultimi giorni la coppia sembrava essersi avvicinata, oggi la distanza appare incolmabile, almeno per quanto riguarda la giovane Sophie, ex tronista di Uomini e Donne.