Uomini e Donne, brutto colpo per Ida Platano: questa non ci voleva

Brutto colpo per Ida Platano, questa non ci voleva proprio per la dama di Uomini e Donne: ecco cos’è successo

Questa per Ida Platano non ci voleva proprio. Brutto colpo per la dama di “Uomini e Donne”. Succederà nelle prossime puntate del dating show, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Uomini e Donne, brutto colpo per Ida Platano

Ida Platano è una delle dame più famose di Uomini e Donne, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La siciliana ha colpito sin da subito l’attenzione del pubblico per la sua straordinaria bellezza. Ida, infatti, è considerata una delle donne più belle del parterre del trono over.

Nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto Riccardo Guarnieri. I due, dopo una lunga frequentazione, hanno deciso di uscire insieme dal programma. Dopodiché hanno partecipato anche al reality show Temptation Island. Anche in quel caso sono usciti insieme dal programma. Dopo un po’, però, la loro storia d’amore è terminata. Attualmente Ida è tornata protagonista nel programma di Maria De Filippi.

La dama siciliana aveva iniziata una conoscenza con il cavaliere Marcello. I due sono stati anche insieme, ma subito dopo hanno interrotto la conoscenza. Ida, infatti, pensava che il cavaliere fosse frenato nei suoi confronti. Dopo un lungo tira e molla, la loro conoscenza si è definitivamente arenata. Anche in questo caso, la Platano ha sofferto molto.

Adesso per la dama arriva un altro brutto colpo. Secondo le anticipazioni riportate sul web, il cavaliere Marcello avrebbe iniziato la conoscenza con un’altra dama. Stiamo parlando di Marika, che fino a poco tempo fa ha frequentato Armando e con Ida ha avuto non pochi litigi. Un brutto colpo che la siciliana difficilmente digerirà, ma come sappiamo dalle anticipazioni del programma di Maria De Filippi, anche Ida cercherà di voltare pagina. La dama, infatti, uscirà con un protagonista del parterre maschile e tra i due ci sarà anche un bacio.