L’amatissimo attore da bambino: riuscite a riconoscerlo? È proprio lui, protagonista di una delle serie tv più seguite di sempre.

Guardate bene questo dolcissimo bambino vestito da cowboy: oggi è un attore famosissimo, protagonista di una delle serie più seguite al mondo. Da piccolo era biondino, ma oggi si mostra con i capelli decisamente più scuri. Siete riusciti a capire di chi si tratta?

Vi diamo un piccolo indizio: fa parte del cast della famosa soap di Canale 5 dal 2013, dove interpreta uno dei personaggi principali, sempre al centro di intrighi e colpi di scena. Scopiamo di chi si tratta.

È il protagonista dell’amata soap Beautiful: riconoscete l’attore da bambino?

Da bambino aveva i capelli chiari, oggi la sua chioma è scura. Questo dolcissimo cowboy, oggi, ha 37 anni ed è un famoso attore. I telespettatori italiani lo conoscono soprattutto per il ruolo nella regina delle soap opera! Si, parliamo proprio di Beautiful, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo. Ma avete riconosciuto l’attore ed il ruolo che interpreta nella serie tv americana?

Ebbene, si tratta di Darin Lee Brooks, che nella soap opera interpreta Wyatt Spencer. Figlio dell’imprenditore Bill Spencer e di Quinn Fuller, è entrato spesso in conflitto col fratellastro Liam, soprattutto a causa della rivalità in amore per Hope Logan. Cresciuto con la mamma e convinto che suo padre fosse morto, Wyatt arriva a Los Angeles e in poco tempo entra a far parte delle dinamiche centrali della soap.

Oltre a Hope, Wyatt ha avuto una relazione anche con l’altra donna del fratello, Steffy Forrester, che ha addirittura sposato. Ma, come spesso succede a Beautiful, sono stati tanti i flirt del giovane Spencer: da Ivy a Katie Logan, e moglie del padre, con cui ha vissuto una storia molto passionale. Più recentemente, Wyatt è stato diviso tra Sally Spectra Junior e Flo Fulton: la prima ha addirittura finto di avere una malattia terminale pur di separare Spencer dalla Fulton.

Insomma, un vero e proprio rubacuori proprio come il suo papà. E voi, avevate riconosciuto quel dolcissimo bambino?