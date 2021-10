Amici anticipazioni, eliminazione shock: a lasciare la scuola sarà proprio lei; cosa è successo nell’ultima registrazione del talent show.

La 21 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo: nella scuola più famosa della tv, i concorrenti stanno vivendo un vero e proprio sogno. Per qualcuno, però, l’esperienza è terminata prima del previsto. Gli allievi, infatti, sono coscienti del fatto che se non si impegnano o non dimostrano di tenerci davvero a quel banco, possono essere eliminati o sostituti da un momento all’altro. È quello che è successo nell’ultima registrazione!

Quest’anno Amici va in onda di domenica pomeriggio, ma le puntate come sempre sono registrate qualche giorno prima. La registrazione della nuova puntata è avvenuta ieri, 20 ottobre 2021, ed è successo davvero di tutto: ben due eliminazioni definitive. Scopriamo i dettagli

Eliminazione inaspettata ad Amici: la cantante lascia definitivamente la scuola, cosa è successo

Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata di Amici, che andrà in onda domenica, siete nel posto giusto. Ci saranno ben due eliminazioni: due concorrenti attualmente nella scuola dovranno abbandonare il talent. La prima a causa di una nuova infrazione al regolamento, il secondo è stato invece sostituito da un allievo che, secondo il professore, è più meritevole di un posto nella scuola. Di chi stiamo parlando?

Ebbene, è accaduto quello che in molti avevano già chiesto nei giorni scorsi: Flaza è stata eliminata! La cantante aveva già infranto diverse volte le regole della scuola, mostrando poco impegno e poco rispetto per gli orari ed il lavoro altrui. La sua insegnante Lorella Cuccarini, però, aveva scelto di darle un’altra possibilità. Che non è servita: Flaza ha tardato nuovamente ad uno degli impegni e Lorella non ha potuto che eliminarla.

Brutte notizie anche per Giacomo: il cantante era stato avvisato da Rudy che il suo posto era a rischio e ieri è arrivata la decisione. Il prof ha scelto di fare entrare nella scuola Simone, che viveva già in casetta con loro come possibile sostituto. Che ne pensate di queste eliminazioni?