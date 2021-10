Amici 21, Alessandra non solo cantante: il ‘retroscena’ spunta fuori solo ora

Amici 21, Alessandra Ciccariello è una nuova cantante: il ‘retroscena’ spunta solo dopo il suo ingresso.

Siamo ora nel vivo del talent. Amici di Maria De Filippi ha avuto inizio circa un mese fa, in anticipo rispetto alle passate edizioni. La classe è stata formata, ma ci sono state le prime eliminazioni tramite sfide e le prime maglie e giudizi sospesi.

La volta scorsa, ci sono state ben due eliminazioni. Matt ha sfidato Domenico Guido. La sfida è stata vinta da quest’ultimo. Mentre Elisabetta, allieva di Anna Pettinelli, si è ritrovata in sfida con Alessandra. La sfidante ha vinto, ed è entrata nel team di Lorella Cuccarini che aveva deciso di avviare questa sfida.

Leggi anche Amici 21, l’inaspettato gesto di Luigi per Carola: è accaduto durante un’esibizione

La nuova allieva, però, a quanto pare, non è nuova al mondo dei talent. Ha partecipato a X-Factor riuscendo a superare le Audition e a conquistare il giudice della sua categoria Hell Raton. E’ stata eliminata durante gli Home Visit. C’è un altro dettaglio, però, che non tutti conoscono: è emerso solo dopo la sua entrata, siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Seguiteci!

Leggi anche Amici, “Lo trovo molto ipocrita”: Rudy non ci sta e perde le staffe, caos in studio

Amici 21, Alessandra è una nuova allieva: non è solo una cantante, il ‘retroscena’ spunta fuori ora

Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi ci sono state ben due eliminazioni. Domenico Guido ha preso il banco di Matt, allievo della Peparini, e Alessandra Ciccariello, è entrata al posto di Elisabetta.

Leggi anche Amici 21, Alessandra è una nuova allieva: ricordate dove l’abbiamo già vista?

La cantante, come abbiamo anticipato, non è nuova al mondo dei talent, ma ha partecipato all’edizione di X-Factor 2020. E’ riuscita a superare le Audition e a conquistare il giudice Hell Raton, ma è stata poi eliminata durante gli home visit. Sappiamo che la giovane è di Portici, in provincia di Napoli e che ha 18 anni. Ma c’è un dettaglio che non tutti conoscono. E’ emerso dopo il suo ingresso.

A quanto pare, la nuova allieva non è solo una cantante, ma anche una ballerina. Oltre ad avere la passione per il canto ha anche la passione per la danza. La scuola dove ha studiato, Percorsi di Danza, ha, infatti, pubblicato su instagram un post. Qui è stata espressa la gioia per l’entrata di Alessandra ad Amici: “La nostra Alessandra Ciccariello entra a far parte ufficialmente della Scuola di AMICI categoria Canto, orgogliosi della nostra talentuosa Ale che, parallelamente alla passione per la danza ha coltivato anche quella per il canto”. Voi, eravate a conoscenza di questo retroscena?