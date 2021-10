Giovedì 28 Ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Fino all’ultimo battito, scopriamo insieme le sue anticipazioni: accadrà di tutto.

Dopo Luce dei tuoi occhi, è arrivato il momento di salutare un’altra serie televisiva amatissima: Fino all’ultimo battito! Proprio Giovedì 28 Ottobre, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. Cosa accadrà? Scopriamo insieme le sue anticipazioni!

Quella che andrà in onda esattamente tra una settimana sarà l’ultima puntata di Fino all’ultimo puntata. E, a quanto pare, sarà davvero imperdibile! Le anticipazioni che sono trapelate dal web, infatti, ci offrono un’ampia panoramica di quello che accadrà nel corso dell’appuntamento di Giovedì 28 Ottobre. E, soprattutto, di quello che accadrà a Diego! Fino a qualche istante fa, abbiamo assistito ad un colpo di scena davvero clamoroso! Ecco! Allacciate le cinture: l’ultima puntata della serie tv sarà davvero scoppiettante! Da quanto si legge, sembrerebbe che ad avere la peggio nel corso del finale di stagione, sarà proprio Rocco. E, purtroppo, anche Elena. Siete curiosi di sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Fino all’ultimo battito, anticipazioni ultima puntata: Rocco sarà messo K.O., amara verità per Elena

Attivate il countdown, manca sempre meno all’ultima puntata di Fino all’ultimo battito. Giovedì 28 Ottobre andranno in onda l’undicesimo e dodicesimo episodio. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbero essere davvero imperdibili!

Da quanto si legge, sembrerebbe che l’attenzione si concentri soprattutto su Rocco, ex marito di Elena e padre di Anna. Purtroppo, l’uomo sarà coinvolto in un gravissimo incidente stradale. E sarà in lotta tra la vita e la morte. Chi ha provocato tutto questo? La risposta è semplicissima: Cosimo! Sarà proprio il boss a mettersi alla guida dell’auto che investirà Rocco e che lo ridurrà in fin di vita! Ovviamente, Diego farà di tutto per risolvere la soluzione. E condurrà immediatamente il suo ‘rivale’ in amore in sala operatoria. Dopo l’intervento, però, Rocco andrà in coma. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, i colpi di scena non sono finita qui. Diego, infatti, sarà stanco di tenere nascosto tutto questo a sua moglie Elena. E sarà pronto a raccontarle tutta la verità. Come reagirà la donna? Beh, purtroppo, non bene! Si legge, infatti, che Elena deciderà di lasciare suo marito, ma che, molto presta, verrà rapita e tenuta in ostaggio. Infine, occhi puntati anche su Cosimo. Che, a quanto pare, sarà costretto ad operarsi nuovamente!

Per tutto questo e molto altro ancora, non resta che seguire l’ultima puntata di Fino all’ultimo battito. Noi non la perderemo, voi?