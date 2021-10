Il suo personaggio in Beautiful nascondeva un terribile segreto: l’avete riconosciuta?

Arrivò a Beautiful fingendosi un’altra persona per nascondere un incredibile segreto: l’avete riconosciuta? Impossibile dimenticare la sua storia.

È la soap più longeva della tv e, di conseguenza, sono davvero tanti i personaggi che sono entrati a far parte del cast… anche solo per qualche anno. Parliamo di Beautiful, la serie tv americana che da ben 35 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. E, a proposito di cast, oggi vogliamo parlarvi di un personaggio decisamente ambiguo.

Riuscite a riconoscere l’attrice in foto? È stato un personaggio chiave della soap dal 2009 al 2011. La sua entrata in scena fu davvero singolare: la ragazza si finse un’altra persona per nascondere un enorme segreto che non voleva rivelare. Scopriamo tutti i dettagli!

In Beautiful nascondeva un terribile segreto: avete riconosciuto l’attrice e il suo personaggio?

Si faceva chiamare Sandy Sommers, ma solo in un secondo momento è venuta fuori la verità. Si tratta della cugina di un altro protagonista della soap: perché ha nascosto la sua vera identità? Per non farsi riconoscere, poiché tiene dentro di sé un terribile segreto: cinque anni prima è stata stuprata e, da quel momento, ha difficoltà ad interagire con gli uomini. Ma chi scoprirà tutta la verità?

Ebbene, sarà Nick Marone! Quest’ultimo e Bridget, infatti, sceglieranno Sandy come madre surrogata, a causa della difficoltà di Bridget di portare avanti una gravidanza. Ma sarà proprio Nick a scoprire che, in realtà, la ragazza si chiama Agnes Jones ed è la cugina di Whip Jones. Da qui una serie di intrighi e colpi di scena, che porteranno Nick ed Agnes ( nel frattempo ha perso il bambino) ad avere una relazione.

Relazione che, però, si concluderà poiché la ragazza voleva da Nick più di quanto il figlio di Massimo Marone fosse disposto a dare. Dopo la rottura, Agnes lasciò definitivamente Los Angeles per trasferirsi sulla East Coast. Ad interpretare la Jones è stata l’attrice statunitense Sarah Joy Brown, oggi 46 enne. E voi, ricordavate questo personaggio?