Riconoscete l’attrice de Il Segreto in questo scatto social? Ha recitato nella famosa soap opera molti anni fa.

Con l’ultima puntata, andata in onda il 28 maggio 2021, Il Segreto ha chiuso i battenti. La soap opera tanto amata ha tenuto incollati, in questi anni, migliaia di telespettatori. Puente Viejo ha fatto da sfondo alla trama, a tutte le vicende che si sono susseguite.

Leggi anche L’attrice de Il Segreto è completamente diversa: nella soap il suo addio ha amareggiato i telespettatori

Sicuramente, una delle stagioni più amate e seguite, è stata la prima. Al centro dell’attenzione, la bellissima storia d’amore tra Pepa e Tristan. Questo amore non era ben visto. Francisca Montenegro, ha fatto di tutto per cercare di separarli, ma non ci è riuscita. I due si sono sposati, ma proprio qui, c’è stato il colpo di scena. Tristan è stato ucciso. L’attore, Alex Gadea, ha detto addio alla soap. Ma Pepa e Tristan sono stati affiancati da importanti personaggi. Osservate bene l’attrice in foto, riuscite a riconoscerla così? L’abbiamo tanto amata proprio ne Il Segreto.

Leggi anche Era piccolissima, oggi è un’attrice molto amata: il Segreto l’ha portata dritta al successo

Ne Il Segreto il suo personaggio è stato fondamentale: così, riuscite a riconoscere l’attrice?

E’ bella da togliere il fiato. Vi abbiamo anticipato che, la protagonista di questo scatto è una attrice che ha recitato nella soap opera Il Segreto. E’ stata presente per ben 715 episodi. Purtroppo, il suo personaggio, ad un certo punto, è uscito di scena.

Leggi anche E’ nato l’amore sul set de Il Segreto: i due attori sono una coppia, nella soap erano nemici

L’attrice, infatti, subito dopo, è stata scelta per interpretare nuovi personaggi, in diversi film e tante serie televisive. Ma l’avete riconosciuta? Ne Il Segreto l’abbiamo vista dal 2011 al 2014. Per caso, ricordate la bellissima Soledad Castro Montenegro? E’ proprio lei!

Vediamo Alejandra Onieva in questo bellissimo scatto social molto diversa dal suo personaggio, perchè sappiamo che, il suo aspetto è stato adattato in modo differente per vestire i panni della figlia di Donna Francisca. Anche se, a parte i dettagli, piccolissimi, non ci sono evidenti cambiamenti. L’attrice possiede una bellezza da togliere il fiato, è meravigliosa e raggiante.

Classe 1992, è giovanissima. Quando è entrata a far parte del cast de Il Segreto aveva appena 19 anni, e 3 anni più tardi, ha lasciato la soap. Voi, osservando lo scatto social pubblicato sul suo canale instagram, l’avreste mai riconosciuta?