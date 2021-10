Ballando con le stelle, è pronta a dire ‘addio’? “Non ci sono le condizioni per continuare”: è ‘caos’

E’ bufera a Ballando con le stelle, la nuova edizione è appena cominciata ma è già scoppiato il caos: qualcuno minaccia l’addio al programma.

Grande successo per Milly Carlucci e tutta la squadra di Ballando con le stelle: la prima puntata della nuova edizione iniziata sabato 16 ottobre ha raggiunto ben 3.991.000 spettatori pari al 23.92%, piazzandosi quasi in posizione di parità con Tu Sì Que Vales su Canale 5.

Il pubblico ha ritrovato gli amatissimi e odiatissimi giurati degli anni passati, il simpaticissimo Paolo Belli, alcuni degli storici maestri di ballo ed altri nuovi. C’è da dire che anche la scelta del cast si è rivelata eccellente: i personaggi concorrenti di quest’anni sono davvero interessanti e molto bravi a ballare.

Leggi anche——————->>>A Ballando con le stelle succede di tutto! Il giudizio non piace, bufera inaudita

Inoltre, avrete certamente fatto caso alla presenza inedita di un’ulteriore opinionista. Oltre ai consueti giurati, ai commentatori a ‘bordo campo’ e alla rappresentante del popolo Rossella Erra, ad arricchire lo show quest’anno c’è anche Alessandra Mussolini.

Leggi anche——————->>>Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? La verità di Milly Carlucci

Ricorderete senz’altro che l’anno scorso l’ex parlamentare ha partecipato come concorrente al programma condotto da Milly Carlucci e che durante il suo percorso ha fatto tanto parlare di sé. Furono soprattutto i battibecchi con Selvaggia Lucarelli a rendere molto movimentata la sua avventura.

Ebbene, pare che proprio a causa della giornalista, la Mussolini vorrebbe già abbandonare la trasmissione. Ma cosa avrà fatta inalberare così tanto? Per capire cos’è accaduto, bisogna risalire ad una storia pubblicata da Selvaggia su Instagram in questi giorni: un utente ha chiesto alla giurata il motivo della presenza di Alessandra Mussolini in questa edizione e la risposta di Selvaggia proprio non è andata giù alla diretta interessata.

Ballando con le stelle, caos tra la Lucarelli e la Mussolini: l’ex concorrente minaccia l’addio

Alla domanda posta dal follower, Selvaggia ha risposto: “Le dittature finiscono prima o poi”. A questo punto, Alessandra ha dato sfogo a tutta la sua ira ed ha postato sul proprio profilo lo screenshot della frase incriminata.

Leggi anche——————>>>“Scusate”, momento d’imbarazzo a Ballando con le stelle: cos’è successo

Ha poi scritto: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare”. Insomma, a quanto pare la querelle tra lei e la Lucarelli non si è affatto sopita dopo la fine della scorsa edizione.

Secondo voi cosa succederà adesso con la nuova opinionista che, si presume, abbia un contratto con il programma? Una cosa è certa: se la Mussolini dovesse restare, lei e Selvaggia non faranno affatto annoiare il pubblico.