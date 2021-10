Chiara Ferragni, da Venezia a Parigi a bordo dell’Orient Express: quanto costa viaggiare sul treno di lusso?

Un sogno che si realizza per Chiara Ferragni. Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, la famosa influencer ha condiviso con i suoi followers il suo ultimo, meraviglioso viaggio. In compagnia di un gruppo di amici, Chiara ha viaggiato sul Venice Simplon Orient Express, un treno di lusso che, dal capoluogo veneto, fa tappa in tutta Europa.

La destinazione della Ferragni è Parigi, ma l’iconico treno arriva a Londra, Budapest, Instanbul ecc. Un viaggio straordinario: l’Orient Express è un hotel di lusso in movimento. Nelle sue stories, l’influencer ha raccontato di aver realizzato uno dei suoi più grandi sogni di una vita. Ma in molti si chiederanno, quanto costa viaggiare sul leggendario treno? Scopriamo i dettagli!

Chiara Ferragni, un sogno che si realizza sull’Orient Express: quanto costa il viaggio da Venezia a Parigi?

Un vero e proprio tuffo nel passato sul Venice Simplon Orient Express. Il treno di extra lusso, gestito dal gruppo Belmond, ti permette di raggiungere, da Venezia, alcune tra le città più belle d’Europa. Il viaggio scelto da Chiara Ferragni è Venezia – Parigi e, come sempre, l’influencer ha condiviso la magica esperienza con i suoi followers. Un esperienza da sogno, tra carrozze elegantissime, in pieno stile vittoriano. Ristoranti di altissimo livello e cabine che, di notte, si trasformano in vere e proprie suites.

Ma, in molti si saranno chiesti, quando costa viaggiare sull’iconico treno? Ebbene, la tratta più economica è quella Parigi – Londra, la più frequente nel corso della giornata, che costa circa 800 euro. ll prezzo varia, ovviamente, dalle opzioni scelte, come pranzo, cena, pernottamento e servizi vari. Ma da Venezia a Parigi? Consultando il sito ufficiale, è possibile vedere che il prezzo per una notte è di 4 mila sterline: pernottamento, pranzo, cena e colazione.

Per scoprire tutti i dettagli di questa magica esperienza non vi resta che seguire Chiara Ferragni: sul suo profilo ci sono tantissime immagini del viaggio.