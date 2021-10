In un suo post Instagram, Conor McGregor ha annunciato la dolorosa perdita da cui è stato colpito recentemente: parole da brividi.

Un annuncio davvero doloroso, quello che, pochissime ore fa, Conor McGregor non ha potuto fare a meno di condividere col suo numeroso pubblico social.

Un periodo piuttosto intenso per Conor McGregor, non c’è che dire! Non soltanto, infatti, in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di lui a causa dell’aggressione a Francesco Facchinetti, ma, proprio nelle scorse, è stato anche il protagonista di una dolorosissima perdita. A darne l’annuncio, è stato proprio il diretto interessato. Sul suo canale social ufficiale, infatti, il campione di MMA, oltre che essere seguitissimo, è attivissimo. E non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suo sostenitori di tutta la sua vita. Di scatti ce ne sono diversi, è vero. E in ciascuno di essi, il buon McGregor non perde occasione di potersi mostrare durante la sua quotidianità. È proprio per questo motivo, quindi, che non ha potuto fare a meno di aggiornare i suoi followers su questa spiacevolissima notizia. Scopriamo qualche cosa in più.

Conor McGregor, dolorosa perdita: ultimo saluto straziante, cos’è successo

Risale proprio a pochissime ore fa, l’addio da brividi che Conor McGregor ha scritto sul suo canale social ufficiale in seguito ad una dolorosissima perdita da cui è stato colpito!

“Ho il cuore spezzato per annunciarvi..”, inizia proprio così il lungo post che il campione di MMA ha scritto su Instagram per condividere col suo pubblico questo immenso dolore! Nelle scorse ore, come lui stesso ha raccontato, è venuto a mancare Hugo, il suo amico a quattro zampe. Non sappiamo cosa sia successo e né tantomeno cosa abbia determinato la dipartita del cane, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: il dolore di Conor McGregor è davvero immenso. D’altra parte, i due avevano un legame davvero speciale. E ce lo confermano le parole da brividi scritte a corredo di una serie di scatti che li ritrae insieme. “È stato il mio compagno più vicino. È stato con me fino in fondo”, ha scritto ancora. Sottolineando, quindi, quanto tutto l’amore e le coccole soliti a scambiarsi gli mancheranno. “Grazie per tutto il lavoro fatto al mio fianco”, ha concluso questo addio straziante.

Insomma, una perdita piuttosto dolorosa, non c’è assolutamente nulla da dire!